क्राइम सीन बना ऑफिस! 'लाइट बंद करने' की छोटी बात पर हत्या, डंबल से साथी को उतारा मौत के घाट

Man Killed Co worker with Dumbbell: पुलिस के अनुसार रात की शिफ्ट में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर तेज बहस हो गई जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:00 PM IST
क्राइम सीन बना ऑफिस! 'लाइट बंद करने' की छोटी बात पर हत्या, डंबल से साथी को उतारा मौत के घाट

Fight Over Light Switch: बेंगलुरु में शनिवार तड़के एक किराए के दफ्तर में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े के बाद 41 साल के एक व्यक्ति की उसके साथी कर्मचारी ने हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि, यह घटना रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर डेटा डिजिटल बैंक नाम की कंपनी के दफ्तर में हुई. यह कंपनी रोजाना फिल्म शूटिंग के वीडियो को स्टोर करने का काम करती है. मरने वाले की पहचान भीमेश बाबू के तौर पर हुई जो चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला था. 

पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के मुताबिक, रात की शिफ्ट करने वाले 2 कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर तेज बहस हो गई. गुस्से में आकर 24 साल के सोमाली वामशी(विजयवाड़ा)ने अपने साथी कर्मचारी भीमेश के माते पर डम्बल से वार कर दिया. इस हमले से मौके पर ही भीमेश की मौत हो गई. 

इसके बाद आरोपी ने क्या किया?
हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी सोमला वामशी सीधे गोविंदराज नगर पुलिस थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले या यूं कहें कि सरेंडर कर दिया. पुलिस ने बताया कि, आरोपी सोमला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की जांच अभी जारी है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

crime news

Trending news

