35 मिनट का वो खौफ, जब गले पर चाकू रखकर 10 बदमाशों ने स्पा कर्मी से की दरिंदगी; केरल गैंगरेप केस में आपबीती बताते हुए रो पड़ी पीड़िता

Kerala Spa Gang Rape Case Updates: केरल में महिला स्पा कर्मी से 10 बदमाशों ने चाकू की नोंक पर गैंग रेप किया. इस दौरान उसने बचने के लिए खूब हाथ-पैर जोड़े लेकिन गुंडों का दिल नहीं पसीजा. वारदात के बाद पीड़िता जब पुलिस को आपबीती बता रही थी तो उसकी आंखों से आंसू झर-झर बहने लगे. 

 

Feb 08, 2026, 04:10 PM IST
Kerala Spa Gang Rape Case Latest Updates: केरल स्पा गैंग रेप केस में पीड़िता ने दहलाने वाले उन 35 मिनटों का वर्णन किया है, जब 10 गुंडों ने स्पा में घुसकर उसके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटना को अंजाम दिया. यह घिनौना काम उसके गले पर चाकू रखकर किया गया. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि एक आरोपी चाको नशा किए हुए था. इस दौरान उसने गुंडों से बचने की कोशिश की लेकिन गुंडों ने उसे पीटा और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी. 

गले पर चाकू रखकर 10 गुंडों ने किया रेप

पथनामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में हुए स्पा गैंग-रेप पीड़िता ने बताया कि 10 बदमाशों ने स्पा में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद एक आरोपी ने उसके गले पर चाकू रख दिया और कहा कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे. इसके बाद बदमाशों ने करीब 35 मिनट तक उसके साथ क्रूर तरीके से गैंग रेप को अंजाम दिया. घटना के बाद से बुरी तरह डरी-सहमी पीड़िता ने बताया कि बदमाशों ने कोई खास चीज नहीं लूटी. ऐसा लगता था कि उन्हें शायद पैसे देकर इस घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया था. जब पीड़िता अपनी आपबीती बता रही थी तो उसकी आंखों से आंसू झर-झर बह रहे थे.

केरल के स्पा में हुई वारदात

स्पा मालिक डॉ. संजय ने भी इस वारदात के पीछे साजिश की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि उनका स्पा का बिजनेस अच्छा चल रहा था. इससे उनके कुछ बिजनेस कंपीटिटर को जलन हो रही थी. इसलिए उनके बिजनेस को खत्म करने के लिए पैसे देकर यह घटना कराई गई हो सकती है. उन्होंने घटना के पीछे पुलिस और गुंडों के बीच गठजोड़ का भी आरोप लगाया. संजय ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच नहीं कर रही है. जिससे उसके असल इरादों पर शक हो रहा है. 

वहीं जिले के एसपी आर आनंद ने इन आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुलिस की स्पेशल ब्रांच को इस गैंग-रेप की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

जांच के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम

एसपी ने कहा कि स्पा मालिक ने इस वारदात के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है. इसके बावजूद पुलिस गंभीरता से पूरी वारदात की जांच कर रही है. जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है. इस टीम ने दो आरोपियों सुबिन अलेक्जेंडर चाको (27) और बर्लिन दास (38) को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 4 आरोपी फरार हैं. 

कानून के फंदे में आए 2 आरोपी

उन्होंने बताया कि चाको इससे पहले भी गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप में 6 महीने तक कापा एक्ट के तहत जेल में बंद रहा था. अब उसके खिलाफ एक बार फिर यह एक्ट लगाया जाएगा. एसपी ने बताया कि पुलिस टीम इस वारदात में दूसरे स्पा मालिकों की मिलीभगत की आशंका की भी जांच कर रही है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

