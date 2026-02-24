कार में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी महिला, बाहर घसीटकर 7 आरोपियों ने किया गैंगरेप; वारदात के बाद 10 हजार भी ऐंठे

Assam Silchar Gang Rape Case Update: असम के सिलचर इलाके में 28 साल की महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चाकू के बल पर आरोपियों ने बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया. इसके बाद पीड़िता से पैसे भी ऐंठे गए. घटना के वक्त पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम को घूमने गई थी.

आरोपियों ने बारी-बारी से किया रेप

पीड़िता के परिवार के सदस्यों के मुताबिक, महिला अपने दोस्त के साथ सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर कार में बैठी थी. तभी महिंद्रा थार में सवार 7-8 लोगों का समूह वहां पहुंचा. उन्होंने सबसे पहले जोड़े से उनके घर-परिवार के बारे में पूछा. इसके बाद बदतमीजी करते हुए दोनों को पकड़ लिया गया. फिर कुछ ने पीड़िता के दोस्त को पकड़ लिया और उसके सामने ही बारी-बारी से बलात्कार किया. इसके बाद आरोपियों ने पिटाई करते हुए अपने एक खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर भी करवाए. फिर वे धमकी देते हुए वहां से गाड़ी समेत भाग गए.

पुलिस ने बताया कि यह घटना 19 फरवरी को हुई. पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. एफआईआर के अनुसार, कम से कम सात पुरुषों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की कंप्लेंट पर सिलचर सदर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज कर लिया गया है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बैंक खाते से मिले क्लू के आधार पर दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. उनकी पहचान नीलोत्पल दास (25) और सुबोल दास (27) के रूप में हुई है. दोनों आरोपी सिलचर शहर के आश्रम रोड क्षेत्र के निवासी हैं.

इस घटना के सामने आने के बाद असम में लोगों का गुस्सा भड़क गया है. लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कड़ा एक्शन लेने की मांग की है.

'सिलचर में गैंग रेप की खबर परेशान करने वाली'

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सिलचर असम में सामूहिक बलात्कार की खबर बेहद परेशान करने वाली है. असम के मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री भी हैं. बीजेपी दूसरे राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को राजनीतिक बनाती है. लेकिन उसके अपने राज्य में ही असुरक्षा है. चुनाव के लिए वीआईपी मूवमेंट को पूरी सुरक्षा मिलती है, लेकिन सामान्य नागरिक असुरक्षित हैं.'