Advertisement
trendingNow13121626
Hindi Newscrimeकार में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी महिला, बाहर घसीटकर 7 आरोपियों ने किया गैंगरेप; वारदात के बाद 10 हजार भी ऐंठे

कार में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी महिला, बाहर घसीटकर 7 आरोपियों ने किया गैंगरेप; वारदात के बाद 10 हजार भी ऐंठे

Assam Silchar Gang Rape News: कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बात कर रही महिला के साथ 7 आरोपियों ने बर्बरता की हदें पार कर दी. आरोपियों ने बाहर घसीटकर दोस्त के सामने ही बारी-बारी से गैंगरेप किया. इसके बाद पीड़िता से 10 हजार रुपये भी ऐंठ लिए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी महिला, बाहर घसीटकर 7 आरोपियों ने किया गैंगरेप; वारदात के बाद 10 हजार भी ऐंठे

Assam Silchar Gang Rape Case Update: असम के सिलचर इलाके में 28 साल की महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चाकू के बल पर आरोपियों ने बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया. इसके बाद पीड़िता से पैसे भी ऐंठे गए. घटना के वक्त पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम को घूमने गई थी. 

आरोपियों ने बारी-बारी से किया रेप

पीड़िता के परिवार के सदस्यों के मुताबिक, महिला अपने दोस्त के साथ सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर कार में बैठी थी. तभी महिंद्रा थार में सवार 7-8 लोगों का समूह वहां पहुंचा. उन्होंने सबसे पहले जोड़े से उनके घर-परिवार के बारे में पूछा. इसके बाद बदतमीजी करते हुए दोनों को पकड़ लिया गया. फिर कुछ ने पीड़िता के दोस्त को पकड़ लिया और उसके सामने ही बारी-बारी से बलात्कार किया. इसके बाद आरोपियों ने पिटाई करते हुए अपने एक खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर भी करवाए. फिर वे धमकी देते हुए वहां से गाड़ी समेत भाग गए.

पुलिस ने बताया कि यह घटना 19 फरवरी को हुई. पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. एफआईआर के अनुसार, कम से कम सात पुरुषों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की कंप्लेंट पर सिलचर सदर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज कर लिया गया है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बैंक खाते से मिले क्लू के आधार पर दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. उनकी पहचान नीलोत्पल दास (25) और सुबोल दास (27) के रूप में हुई है. दोनों आरोपी  सिलचर शहर के आश्रम रोड क्षेत्र के निवासी हैं.

इस घटना के सामने आने के बाद असम में लोगों का गुस्सा भड़क गया है. लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कड़ा एक्शन लेने की मांग की है. 

'सिलचर में गैंग रेप की खबर परेशान करने वाली'

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सिलचर असम में सामूहिक बलात्कार की खबर बेहद परेशान करने वाली है. असम के मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री भी हैं. बीजेपी दूसरे राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को राजनीतिक बनाती है. लेकिन उसके अपने राज्य में ही असुरक्षा है. चुनाव के लिए वीआईपी मूवमेंट को पूरी सुरक्षा मिलती है, लेकिन सामान्य नागरिक असुरक्षित हैं.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल