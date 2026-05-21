भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसने साइनाइड खिलाकर 20 लड़कियों को मारा; एक क्लू से आया पकड़ में

India Most Dangerous Serial Killer Cyanide Mohan: अपराध की दुनिया में ऐसे कई सनकी सीरियल किलर हुए हैं, जिन्होंने कई निर्दोष लोगों को बिना किसी वजह के मौत के घाट उतारा. भारत में भी समय-समय पर ऐसे कई सीरियल किलर हुए. लेकिन अगर उनमें सबसे वहशी और शातिर किलर की बात की जाए तो उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. वह सीरियल किलर केवल लड़कियों का शिकार करता था. उसने 20 से ज्यादा लड़कियों की साइनाइड जैसा घातक जहर खिलाकर हत्या की. इसकी वजह से उस हत्यारे का नाम साइनाइड किलर ही पड़ गया. इसके बाद उनके गहने और पैसे लेकर फरार हो जाता है. मारी गई लड़कियों की न कहीं रिपोर्ट होती थी और न ही पुलिस जांच करती थी. लेकिन एक बार गलती से वह छोटा-सा क्लू छोड़ गया और उसके सहारे चलते हुए पुलिस आखिरकार उस तक पहुंच ही गई.

भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर

हम जिस सीरियल किलर की बात कर रहे हैं. उसका नाम मोहन कुमार विवेकानंद है. मारने के वहशियाना तरीके की वजह से उसे ‘साइनाइड मोहन’ या ‘साइनाइड किलर’ के नाम से जाना जाता था. उसे भारत के सबसे शातिर सीरियल किलर में से एक माना जाता है. उसका जन्म वर्ष 1963 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के छोटे से गांव कन्याना में हुआ था. दलित तबके से आने वाले मोहन कुमार को कर्नाटक में जारी कोटा सिस्टम की वजह से बिना डिग्री के प्राइमरी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई.

वहां पर वह लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था. इसकी शिकायत होने के बाद पुलिस में केस दर्ज हुआ और बाद में कोर्ट ने उसे सजा सुना दी. जब वह जेल में था तो उसकी मुलाकात वहां बंद एक सुनार से हुई. जिसने बताया कि वह सोने को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करता है. जो बेहद घातक जहर होता है.

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प्रेमिका को बेहोश कर लूट लिए गहने

कई साल बाद वह जेल से रिहा हुआ तो उसे दोबारा स्कूल में पोस्टिंग मिल गई. लेकिन उसका कामुक मन नहीं भरा था. एक बार उसने करीब 35 साल की एक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया. उसने उसे मिलने के बुलाया और वहां पर कुछ खाने के बहाने नशीली चीज खिला दी. उसे खाते ही महिला बेहोश हो गई तो उसके पहने हुए जेवरात लेकर फरार हो गया. जब युवती को होश आया तो उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला.

एक बार उस महिला को रास्ते में मोहन कुमार दिख गया. उसने उसे पकड़कर राहगीरों की मदद से जमकर पीटा लेकिन उसकी पुलिस से कोई शिकायत नहीं की. इसकी वजह से मोहन पुलिस के चंगुल में जाने से तो बच गया लेकिन वह इस बात को समझ गया कि अगर उसे शिकार करना है तो कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा. जिससे वह कभी पकड़ा न जा सके. तभी उसे जेल में बंद सुनार की याद आई. जिसने उसने साइनाइड जहर के बारे में बताया था. वह दुर्लभ जहर है, जो आसानी से नहीं मिलता. लेकिन उसने मोटा पैसा खर्च करके वह जहर हासिल कर लिया और उसकी गोलियां बनाकर शीशे के जार में बंद कर दिया.

प्रेम जाल में फंसाकर महिलाओं का शिकार

बाहर से देखने पर वह एक साधारण, सम्मानित व्यक्ति लगता था, लेकिन अंदर से वह एक बेरहम शिकारी था. उसने वर्ष 2003 से 2009 के बीच कम से कम 20 युवतियों की हत्या की और उनके गहने लूटकर फरार हो गया. उसका महिलाओं को जाल में फंसाने और मारने का तरीका बेहद क्रूर था. उसके निशाने पर 30-35 साल की वे महिलाएं होती थी, जिनकी दहेज के अभाव में शादी नहीं हो पा रही थी.

वह ऐसी महिलाओं का पता लगाता और फिर अलग-अलग नामों से उनसे मिलता. मुलाकात के दौरान वह उन्हें बड़ा अफसर बताते हुए कहता कि वह सिंगल है और शादी के लिए उपयुक्त लड़की ढूंढ रहा है. वह बिना दहेज के शादी का लालच देता. जो लड़कियां उसके झांसे में आ जाती, वह उनसे मंदिर में या फिर गले में मंगलसूत्र डालकर शादी कर लेता.

घर से 150 दूर ले जाकर करता था हत्या

इसके बाद वह हनीमून के बहाने उन महिलाओं को घर से करीब 150-200 किमी दूर किसी नए शहर में चलने के लिए मनाता. साथ ही घर से सोना-चांदी लाने के लिए भी कहता. दूसरे शहर में जाने पर वह होटल में कमरा लेकर महिला से शारीरिक संबंध बनाता. इसके बाद अगले दिन शहर में घूमने का बहाना करके बाहर निकालता.

बाहर निकलते समय वह महिला से कहता कि अपना कीमती सामान और पैसे कमरे में ही रख जाओ वरना चोरी हो सकते हैं. उसकी बात मानकर महिला अपने सोने-चांदी के तमाम गहने और रुपये होटल में रख देतीं. इसके बाद शातिर दिमाग मोहन महिलाओं को बस स्टैंड या किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर ले जाता. वहां पर वह महिला से कहता है कि उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के संबंध बनाए हैं. जिससे गर्भ ठहरने का खतरा हो सकता है. लिहाजा वह गोली खा ले वरना दिक्कत हो जाएगी.

साइनाइड खिलाकर कर देता था हत्या

इसके बाद वह महिला को एक गोली देता और टॉयलेट में जाकर उस गोली को खाने की सलाह देता. जब महिला टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद करके गोली खाती तो उसे पता नहीं होता कि वह साइनाइड युक्त कैप्सूल खा रही होती थी. इस जहर को खाते ही तुरंत असर शुरू होता और महिला के मुंह से झाग निकलने लगता. कुछ ही मिनटों में वह महिला अंदर मर जाती.

कुछ देर इंतजार करने के बाद जब मोहन को यकीन हो जाता कि महिला मर गई है तो वह लौटकर होटल आता और वहां से सोना-चांदी और रुपये लेकर फरार हो जाता. बाद में जब टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर महिला को निकाला जाता तो उसके पास से पते के रूप में कुछ नहीं निकलता. ऐसे में पुलिस इसे सुसाइड मानकर लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार कर देती.

पुलिस को आखिरकार मिल गया क्लू

उसकी शिकार हुई अधिकतर महिलाएं निचले या मध्य वर्ग की थीं. अधिकतर मामलो में पैरंट्स सोचते कि उनकी बेटी पैसे-गहने लेकर भाग गई है, इसलिए वे पुलिस में शिकायत नहीं करते थे. जिसके चलते मोहन बचा हुआ था. हालांकि एक बार उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया.

हुआ यूं कि 22 साल की अनीता घर से रहस्यमय तरीके से लापता थी. वह घर से रुपये-गहने लेकर गायब हुई थी. बाद में पता चला कि उसकी डेडबॉडी घर से 150 किमी दूर एक शहर के टॉयलेट में मिली थी. वहां की पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया था. लेकिन जब घरवालों ने शक जताते हुए जांच पर बार-बार जोर दिया तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी. पता चला कि अनीता एक नंबर पर बार-बार बात करती थी.

20 से ज्यादा लड़कियों का मर्डर

पुलिस उस नंबर के मालिक तक पहुंची तो पता चला कि वह एक लड़की का नंबर था और वह भी अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब थी. पुलिस ने उस गायब लड़की के मोबाइल नंबर की जांच की तो पता चला कि वह दो नंबरों पर ज्यादा बात करती थी. पुलिस उन नंबर पर पहुंची तो वे नंबर दो लड़कियों के निकले. लेकिन हैरत की बात ये थी कि वे दोनों लड़कियां भी अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब थीं.

ऐसा करके पुलिस को 20 से ज्यादा लड़कियों के बारे में पता चला, जो अपने घरों से लापता थी. लेकिन उनके फोन से बातचीत और मैसेज किए जा रहे थे. अब पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि वे सारे नंबर एक ही मोबाइल से चलाए जा रहे थे. यानी कि फोन एक ही था लेकिन उनमें सिम बार-बार बदली जा रही थी. पुलिस ने उस फोन का आईएमईआई नंबर निकलकर मालिक का पता करवाया.

एक ट्रिक और दबोचा गया आरोपी

पता चला कि वह एक 60 वर्षीय व्यक्ति का है. पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने बताया कि फोन तो उसी का है लेकिन उसने उसे अपने भतीजे मोहन कुमार को दे रखा है. अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी. 20 से ज्यादा लड़कियों का हत्या मोहन कुमार ही था. उसने पता लगा लिया कि अब मोहन कुमार 45 साल की एक विधवा को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

पुलिस ने उस महिला से संपर्क कर सारी बात बताई और आरोपी को पकड़वाने में मदद का आग्रह किया. वह तैयार हो गई. इसके बाद उस महिला ने मोहन को फोन करके कहा कि वह उससे शादी के लिए तैयार है और मिलने के लिए आ जाए. जैसे ही मोहन वहां उससे मिलने पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया.

जेल से बाहर निकलने की ढूंढ रहा तिकड़म

जांच में पुलिस को मोहन के पास से आठ साइनाइड टैबलेट, चार मोबाइल और गहने बरामद हुए. गिरफ्तारी के बाद उन्होंने विस्तार से कई हत्याओं के बारे में बताया लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था. हत्याओं के लिए साइनाइड इस्तेमाल करने की वजह से उसे 'साइनाइड मोहन' का नाम भी मिल गया.

उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में 20 मुकदमे चले. जिसमें वर्ष 2013 में अनीता हत्याकांड में उसे मौत की सजा सुनाई गई. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 20217 में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया. अब वह जेल में उम्र कैद की सजा भुगतते हुए कानून की किताबें पढ़ रहा है, जिससे जेल से निकलने की तिकड़म ढूंढी जा सके.