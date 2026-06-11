/न दोस्ती मिली, न पैसा... जज ने टिंडर पर गंवाए 52 लाख; इज्जत बचाने के लिए नौकरानी के नाम से दी शिकायत; कोर्ट ने सिखाया सबक

Judicial Officer Fraud Case: डिजिटल के इस दौर में साइबर क्राइम के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है. बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर जनता की सेवा में लगे पुलिसकर्मी तक इसके शिकार में फंस चुके हैं. वहीं अब साइबर ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है.
एक महिला न्यायिक अधिकारी डेटिंग एप 'टिंडर' के जरिए खुद हनीट्रैप का शिकार हो गई. इसके चलते वह 52 लाख रुपये भी गंवा बैठीं. सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि बदनामी के डर से इस महिला जज ने खुद सामने आने के बदले अपनी कामवाली के नाम से पुलिस में FIR दर्ज कराई.
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले का भंडाफोड़ तब हुआ, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई की, अदालत की ओर से 9 जून 2026 को दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट कहा गया कि भले ही शिकायत नौकरानी दीक्षा देवी के नाम पर दर्ज है, लेकिन असल शिकायतकर्ता और पीड़िता कोई और यानी हरियाणा की एक महिला जज है. अदालत ने चिंता और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो न्यायिक अधिकारी दूसरे पीड़ितों को जस्टिस देने के लिए कुर्सी पर बैठती है, उन्होंने खुद कोर्ट के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए अपनी नौकरानी को ही ढाल बना लिया.
बता दें कि मामले की शुरूआत टिंडर से हुई, जहां हरियाणा की महिला न्यायिक अधिकारी ने इस डेटिंग ऐप पर अल्ट्रस्टिक जॉय नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाई. इसमें नवंबर 2025 में उनकी मुलाकात दीपक वत्स नाम के एक शख्स से हुई. दोनों के बीच बातचीत हुई और रोमांटिक संबंध बने. इस दौरान आरोपी ने महिला जज को अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 52,81,999 रुपये ट्रांसफर करवाए. महिला जज ने ठगी का एहसास होने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में खुद शिकायत न दर्ज करके अपने नौकरानी दीक्षा देवी के नाम से FIR दर्ज करवा दी. कोर्ट की ओर से आरोपी दीपक वत्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसने न तो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया और न ही उसने अपने फोन का पासवर्ड दिया, उसे बैंक अकाउंट में 52 लाख रुपये की धनराशि पाई गई.
कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जाहिर करते और चिंता जताते हुए कहा कि सीधे-सादे मामले को अन्य 3 किरदार जोड़कर पेचीदा बना दिया गया. अदालत ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी पर कानून के सामने सच को बनाए रखने, न्याय करने और सामने आने वाले लोगों से पूर्ण तथ्यों को पेश करने की उम्मीद करने की बड़ी जिम्मेदारी है. वह खुद सामने आने के बदले अपनी नौकरानी के नाम से शिकायत दर्ज कर रही है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच गहरे संबंध के संकेत मिलते हैं. वहीं यह स्थिति हनी ट्रैप से मिलती-जुलती है. कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जांच अधिकारी को 4 हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी को मजिस्ट्रेट या IO के सामने आना चाहिए और बिना किसी परेशानी के सत्य को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को एक गुप्त सरकारी विभाग का ऑफिसर बताया था.