/न दोस्ती मिली, न पैसा... जज ने टिंडर पर गंवाए 52 लाख; इज्जत बचाने के लिए नौकरानी के नाम से दी शिकायत; कोर्ट ने सिखाया सबक

कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जाहिर करते और चिंता जताते हुए कहा कि सीधे-सादे मामले को अन्य 3 किरदार जोड़कर पेचीदा बना दिया गया. अदालत ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी पर कानून के सामने सच को बनाए रखने, न्याय करने और सामने आने वाले लोगों से पूर्ण तथ्यों को पेश करने की उम्मीद करने की बड़ी जिम्मेदारी है. वह खुद सामने आने के बदले अपनी नौकरानी के नाम से शिकायत दर्ज कर रही है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच गहरे संबंध के संकेत मिलते हैं. वहीं यह स्थिति हनी ट्रैप से मिलती-जुलती है. कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जांच अधिकारी को 4 हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी को मजिस्ट्रेट या IO के सामने आना चाहिए और बिना किसी परेशानी के सत्य को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को एक गुप्त सरकारी विभाग का ऑफिसर बताया था.