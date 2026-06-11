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न दोस्ती मिली, न पैसा... जज ने टिंडर पर गंवाए 52 लाख; इज्जत बचाने के लिए नौकरानी के नाम से दी शिकायत; कोर्ट ने सिखाया सबक

Tinder Scam On Judge: टिंडर के जरिए एक महिला जज के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी ने जज से 50 लाख से ज्यादा की रकम ले ली. वहीं जज ने बदनामी के डर से अपनी नौकरानी के नाम पर शिकायत दर्ज कर दी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 11, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:57 PM IST
न दोस्ती मिली, न पैसा... जज ने टिंडर पर गंवाए 52 लाख; इज्जत बचाने के लिए नौकरानी के नाम से दी शिकायत; कोर्ट ने सिखाया सबक

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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