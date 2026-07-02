इंस्टाग्राम की 'पूनम' असल में निकला पुरुष; जानें राजकोट के हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी

गुजरात के राजकोट ग्रामीण जिले के शापर-वेरावल क्षेत्र से एक ऐसा हत्या का मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान के खतरों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. पुलिस के अनुसार, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुद को युवती बताकर एक युवक से संपर्क करने के बाद शुरू हुआ रिश्ता तीन साल तक विवादों में उलझा रहा और आखिरकार हत्या की वारदात पर जाकर खत्म हुआ. मामले में उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय युवक पीयूष कुमार खरवार को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, 25 जून को शापर-वेरावल के पास मस्कत फाटक के नजदीक रेलवे की दीवार के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला था. शव पर महिला के कपड़े थे, जिसके कारण शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध जरूर लगा, लेकिन पहले इसे दुर्घटनावश मौत मानकर कार्रवाई शुरू की गई. हालांकि, फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों की पुष्टि होने के बाद स्पष्ट हुआ कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है.
इसके बाद राजकोट ग्रामीण पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर जांच तेज की. इसी दौरान उत्तर प्रदेश निवासी पीयूष कुमार खरवार को हिरासत में लिया गया. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हैदराबाद में रहने के दौरान पीयूष की पहचान फेसबुक पर 'निशा कुमार' और इंस्टाग्राम पर 'पूनम' नाम से संचालित सोशल मीडिया प्रोफाइल से हुई थी. पुलिस के अनुसार, ये दोनों प्रोफाइल चंदन कुमार नामक व्यक्ति चला रहा था, जिसने खुद को महिला बताकर पीयूष से दोस्ती की थी.
पुलिस का कहना है कि समय के साथ दोनों साथ रहने लगे. जांच में यह भी सामने आया कि धार्मिक मन्नत का हवाला देकर चंदन शारीरिक संबंध बनाने से बचता रहा. इसी दौरान पीयूष ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी मांग में सिंदूर भी भरा था. पुलिस के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब पीयूष ने एक दिन चंदन को शेविंग करते देखा. इसके बाद उसे पता चला कि जिसे वह अब तक महिला समझ रहा था, वह वास्तव में पुरुष है. पुलिस का कहना है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार तनाव बना रहा. जांच में सामने आया कि रोजगार की तलाश में पीयूष जहां-जहां गया, चंदन भी उसके संपर्क में बना रहा. यह सिलसिला हैदराबाद से उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और अंत में राजकोट के पडवला इलाके तक पहुंचा.
पुलिस के अनुसार, 21 जून को पडवला स्थित एक फैक्ट्री में दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई. आरोप है कि इसके बाद पीयूष चंदन को रेलवे ट्रैक के पास सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने बड़े पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी ने शव को पत्थरों से ढक दिया और किसी को शक न हो, इसलिए वापस फैक्ट्री पहुंचकर सामान्य तरीके से काम करने लगा. राजकोट ग्रामीण पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.