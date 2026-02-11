800 शूटर्स, बॉलीवुड में दहशत, विदेशों तक गैंग; क्या डी-कंपनी से भी बड़ा खतरा बनता लॉरेंस विश्नोई?

Lawrence Bishnoi Salman Khan News: कोई उसे अंडरवर्ल्ड का दूसरा दाऊद कह रहा है, तो कोई अपराध की दुनिया का नया गॉडफादर. वो पिछले 12 साल से जेल में बंद है, लेकिन बाहर उसके नाम की दहशत ऐसी, कि उसकी गैंग के एक कॉल या मैसेज पर हड़कंप मच जाता है. कहते हैं- 12 साल से जेल में बंद इस गैंगस्टर ने पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा शूटर्स का नेटवर्क खड़ा कर लिया है. वो चाहे, तो किसी बड़े स्टार के घर फायरिंग करा दे, किसी को धमकी भरा कॉल या मैसेज कर रंगदारी मांग ले.

पहले सलमान खान, फिर कपिल शर्मा, रोहित शेट्टी और अब रणबीर सिंह. एक के बाद एक कई बॉलीवुड सितारों को टारगेट पर ये गैंग्सटर आखिर क्या साबित करना चाहता है? बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम गैंग जैसी दहशत या फिर मकसद कुछ और है...?

क्राइम किंग कैसे बन गया लॉरेन्स विश्नोई?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ एक सवाल और भी है, 33 साल का लॉरेन्स विश्नोई आखिर पिछले 2-3 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो जेल में बंद होकर भी इतना बड़ा गैंग चला रहा है? पुलिस उसके कई शूटर्स को पकड़ चुकी है, उसके भाई अनमोल विश्नोई भारत डिपोर्ट किया जा चुका है, यहां तक कि लॉरेन्स के गैंग में फूट भी पड़ चुकी है.

तो फिर वो कौन सी ताकत है, जिसके साथ लॉरेन्स गैंग कमजोर पड़ने की बजाय लगातार मजबूत होता गया? आखिर क्या है लॉरेन्स गैंग का मॉडस ऑपरेंडी और शूटर्स के साथ उसका कनेक्शन. आज की स्पेशल रिपोर्ट में हर चीज हम डिकोड करेंगे.

पिछले 10 दिन में बॉलीवुड की तीन हस्तियां धमकी का शिकार हैं. सबसे ताज़ा मामला बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के जीजा आयुष का है, जिन्हें करोड़ों रुपये की रंगदारी देने का धमकी भरा ईमेल मिला है. इससे पहले डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और एक्टर रणबीर सिंह के फोन पर धमकी भरा मैसेज.

पिछले 10 दिनों में 3 हस्तियों को धमकियां

ये तीनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लॉरेन्स विश्नोई के नए टारगेट हैं. 31 जनवरी को जब लॉरेन्स ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग कराई, तब अपने गुर्गों से घटना की जिम्मेदारी लेने के साथ खास मैसेज भी बॉलीवुड को भिजवाया.

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच अभी मुंबई पुलिस कर ही रही थी कि, एक्टर रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया. रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई. रणबीर सिंह को धमकी की पुष्टि होने के बाद मुंबई पुलिस ने तफ्तीश के साथ घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी.

पुलिस के मुताबिक फोन पर जो फिरौती का मैसेज भेजा गया था, उसमें लॉरेन्स गैंग का नाम लिया गया था. इसके साथ ये जनकारी भी मिली है, कि लॉरेन्स के शूटर्स ने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के अलावा भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रेटीज के घर की रेकी की थी. इसका पता शूटर्स के मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग के बाद चला. तो क्या बॉलीवुड में लॉरेन्स गैंग कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है.

बाबा सिद्दीकी मर्डर से फैलाई थी दहशत

हाल के बरसों में बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेन्स गैंग का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर था, जिसका मास्टरमाइंड पुलिस चार्जशीट में लॉरेन्स विश्नोई को बताया गया है. ये हत्याकांड लारेन्स गैंग की मॉडस ऑपरेडी का भी बड़ा सुराग देती है.

जिस तरह से गैंग के शूटर्स, बाबा सिद्दीकी की कार के पास टहलते हुए आते हैं. टारगेट को सीधे निशाना बनाते हैं और बेखौफ फरार हो जाते हैं, ये सब-कुछ किसी को भी दहला देने वाला है. लॉरेन्स गैंग ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसी मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए शूटर्स ने कई बार सलमान के घर पर फायरिंग की. बिलकुल सटीक रेकी और टाइमिंग के साथ.

लॉरेन्स गैंग का खास स्टाइल है- जैसा टारगेट, वैसा अटैक. जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी पर धमकी. ये सबकुछ तय करता है साबरमती जेल में बैठा लॉरेन्स विश्नोई. वो ऐलान कर चुका है- उसके जीवन का एक ही मकसद है, सलमान खान को मारना. तो फिर बॉलीवुड में हर महीने नए सेलिब्रिटी को टारगेट कर क्या साबित करना चाहता है लॉरेन्स विश्नोई?

कैसे काम करता लॉरेंस का गैंग?

ये पैटर्न लॉरेन्स गैंग का पुराना है. पहले गुर्गों से रेकी, उसके बाद फायरिंग, या फिर टारगेट के मोबाइल पर वॉइस नोट के जरिए धमकी या फिरौती की मांग.

लॉरेन्स गैंग मुंबई से लेकर दिल्ली और पटना तक हर टारगेट को ऐसे ही निशाना बनाते हैं, उन्हें धमकाते हैं. पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के लिए ये काम स्थानीय शूटर्स करते हैं. इसके बाद शुरू होता है, लॉरेन्स गैंग के हैंडलर्स का काम, जो वारदात के बाद सबसे पहले शूटर्स को अंडर ग्राउंड कराते हैं.

इसी पैटर्न पर लॉरेन्स गैंग सिद्धू मूसावाला से लेकर सलमान खान, बाबा सिद्दिकी और कपिल शर्मा को टारगेट बना चुका है. 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई... लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वारदात को अंजाम दिया. जनवरी 2026 में सिंगर B Praak को धमकी देकर 10 करोड़ की फिरौती मांग गई.

AP ढिल्लो के कनाडा वाले घर करीब 14 राउंड फायरिंग करवाई. वजह बताई सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करना. इसके अलावा, नंवबर 2023 में पंजाबी सिंगर-एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के भी कनाडा वाले घर पर फायरिंग की गई और इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी.

सलमान खान को मारने की चाहत

कपिल शर्मा ने 2025 में कनाडा के सरे शहर में Kaps Cafe खोला था. जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने निशाना बनाया., कैफे पर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2025 में फायरिंग हुई. ये घटनाएं बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट बड़ी होती जा रही है.

सोचिए, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ का ग्रेजुएट और आज दुनिया के बड़े गैंग्सटर्स में से एक. लेकिन उसके खास टारगेट पर बॉलीवुड क्यों आया? इसकी शुरूआत होती है, साल 2018 में जब लॉरेन्स विश्नोई का एक शूटर संपत नेहरा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की प्लानिंग के सिलसिले में पकड़ा गया. नेहरा ने ही ये दावा किया था, कि सलमान को मारने का प्लान उसने लॉरेन्स के कहने पर बना रहा था.

साल 1998 में जब सलमान खान काला हिरण शिकार मामले से चर्चा में आए, तब लॉरेन्स विश्नोई की उम्र 5-6 साल रही होगी. लॉरेन्स के पिता पुलिस कॉन्सटेबल थे. इनका ताल्लुक उस विश्नोई समाज से है, जहां काले हिरण को पवित्र जानवर माना जाता है.

बचपन से ही पकड़ लिया था अपराध का रास्ता

इस केस की सुर्खियां 1998 से लेकर 2010-11 के दौर तक लगातार बड़ी होती गई. हालांकि कोर्ट ने सलमान को मामले के कुछ केस में जमानत और बरी तक कर दिया, लेकिन इसके साथ लॉरेन्स के भीतर सलमान खान को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया. उसने जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद ऐलान कर दिया, वो सलमान खान को मारकर ही दम लेगा.

लॉरेन्स का नाम तब शायद ही कोई जानता था. लेकिन सलमान खान को धमकी के साथ वो लाइमलाइट में आ गया. पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला. कॉलेज के दिनों में ही उसने खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ गैंग बनाई थी. लॉरन्स विश्नोई के खिलाफ पहला केस हत्या की कोशिश का था. तब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का अध्यक्ष था.

2012-13 तक वो पंजाब क कुख्या शुक्खा काहलावां गैंग से जुड़ गया था. सुक्खा काहलावां पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज करने वाला गैंग्सटर था. 2015 में सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा था. 2016-17 तक उस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे.

सलमान की तरफदारी करनी पड़ी भारी

33 साल का लॉरेन्स विश्नोई 60 साल के सलमान खान को मारने की कसम खा चुका है. इसके लिए लगातार 5 सालों में सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर उनके पिता को चिट्ठी लिखकर धमकी दे चुका है. वो खुद सलाखों के पीछे है, लेकिन पंजाब और राजस्थान में तगड़े क्रिमिनल नेटवर्क के साथ विदेशों तक उसके शूटर्स एक्टिव हैं. इसका खुलासा एनआईए की जांच रिपोर्ट में हुआ है.

कपिल शर्मा जब भी सलमान खान के साथ खड़े होते हैं, यानी उनकी शान में कुछ कहते हैं, उनके कनाडा वाले कैफे पर लॉरन्स गैंग फायरिंग कराता है. इन घटनाओं के बाद कनाडा पुलिस ने कपिल के कैफे की सिक्योरिटी बढ़ाई, लेकिन लॉरैन्स गैंग के शूटर्स को रोकना जैस वहां भी नाममुमकिन.

इस बात से ये साबित होता है, लॉरेन्स का गैग हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर किस कदर पैर जमा चुका है. एनआईए की जांच के दौरान, ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कम समय में पूरी दुनिया में फैल गया है. यह फैलाव मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक पर आधारित है.

क्या दूसरा दाऊद बनने की है चाहत?

कनाडा और अमेरिका में गैंग का मजबूत आधार है, जबकि पुर्तगाल, रूस और पूर्वी एशियाई देशों में भी गैंग की उपस्थिति दर्ज की गई है.. जांच एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो जिन प्रमुख देशों में लॉरेंस गैंग की दादागीरी या वित्तीय लेनदेन चल रहा हैं.

उनमें कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, पुर्तगाल, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख देश हैं. कहा जा रहा है कि अभी लॉरेंस गैंग की चल-अचल संपत्ति तकरीबन 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकाला छात्र .. जेल में बैठकर दाऊद इब्राहिम से बड़ा गैंगस्टर बन गया है? क्या उसका नेटवर्क डी कंपनी से भी बढ़ा हो चुका है? क्या उसके गैंगस्टर दुनिया के हर कौने में फैले हैं...? क्या डी कंपनी से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है डॉन लॉरेंस बिश्नोई? क्या सरकार और पुलिस लॉरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती.

फिलहाल, इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि, जिस तरह दाऊद ने फिल्मी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया था, अपने नाम का डर फैलाया था. अब उसी राह पर है ग्लोबल हो चुका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई .