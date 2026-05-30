जालंधर में RTI कार्यकर्ता की हत्या, LPU के पास सिर में गन सटाकर मारी गोलियां; लाश के पास पिस्टल और रायफल बरामद

RTI activist Simranjit Singh murdered in Jalandhar: पंजाब के जालंधर में मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. सिमरनजीत को चिन्हेडू के नजदीक लवली यूनिवर्सिटी के लॉ गेट के पास गोली मारी गई. दिनदहाड़े कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे उनकी कार और हथियार लवली यूनिवर्सिटी के गेट के पास छोड़कर फरार हो गए. हत्या के इरादे से ही आए हमलावरों ने सिमरनजीत को रोककर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं.

पहले भी चली थी गोली, तब बच गए थे

कुछ समय पहले मॉडल टाउन में भी सिमरनजीत सिंह को गोली मारी गई थी, लेकिन तब उनकी जान बच गई थी. हालांकि उस समय जोगा फोल्डीवाल का नाम सामने आया था. ताजा हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह हत्या आरटीआई (RTI) से जुड़े किसी विवाद के कारण कराई गई है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है.

हथियारों के साथ मौके से फॉर्च्यूनर कार बरामद

उन पर फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के लॉ गेट के पास हमला किया. वारदात करीब सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुई. इस मामले में जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने बताया, 'फगवाड़ा के सतनामपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक शव बरामद किया गया है. शव की पहचान जालंधर निवासी RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के रूप में हुई. जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है.

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सिंगला ने ये भी कहा, 'शव के पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और एक .12 बोर की राइफल बरामद की गई है. फिलहाल हत्या के मोटिव का खुलासा नहीं हो पाया है. स्थानीय पुलिस ने हत्या तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. कई अलग-अलग टीमें गठित करके इस मामले की जांच करवाई जा रही है. अगर जरूरत पड़ी तो काउंटर इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी, ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल से एक फॉर्च्यूनर कार भी मिली है.

हत्या की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है. जांच आगे बढ़ने के बाद ही हमलावरों और घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी. इस घटनाक्रम को लेकर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

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