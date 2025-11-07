जैश के पोस्टर श्रीनगर में चिपकाकर यूपी में छिपा था डॉक्टर, पुलिस ने ऐसे जाल बिछाकर दबोचा

Jammu and Kashmir News: डॉ राथर का नाम श्रीनगर में कई जगहों पर पोस्टर लगाने के मामले में सामने आया था. इतना ही नहीं जिस इलाके में पोस्टर लगाए गए थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज से भी उसकी पहचान हुई थी.
Jaish e Mohammed Poster: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने विलय दिवस के मौके पर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. श्रीनगर में लगाए गए पोस्टर के आरोप में कश्मीर मूल के एक डॉक्टर की उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है. फिलहाल पुलिस डॉक्टर और जैश-ए-मोहम्मद के बीच संबधों की जांच कर रही है. जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से 26 अक्टबूर को विलय दिवस के तौर पर मनाया जाता है.
अनंतनाग का रहने वाला
श्रीनगर पुलिस ने घाटी में कई जगह प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान डॉ आदिल राथर के तौर पर हुई है जो दक्षिण अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर अंबाला रोड पर एक प्राइवेट अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहा था.
सहारनपुर पहुंची पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार 28 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इस मामले में जांच के दौरान डॉ राथर का नाम श्रीनगर में कई जगहों पर पोस्टर लगाने के मामले में सामने आया था. इतना ही नहीं जिस इलाके में पोस्टर लगाए गए थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज से भी उसकी पहचान हुई थी. मोबाइल लॉकेशन के जरिए पुलिस डॉ राथर के वर्तमान शहर सहारनपुर पहुंची और उसे हिरासत में लिया.
पोस्टर किए बरामद
सहारनपुर से गिरफ्तार करने के बाद डॉ आदिल को जम्मू-कश्मीर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और श्रीनगर भेज दिया. अब पुलिस पोस्टर लगाने के मामले में आरोपी और आतंकी संगठन के संबंधों के बारे में पूछताछ कर रही है. हालांकि, डॉ राथर ने हाल में सहारनपुर में शादी की थी और उसके खिलाफ वहां कोई मामला दर्ज नहीं है लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर बरामद किए थे.