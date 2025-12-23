Advertisement
trendingNow13051029
Hindi Newscrimeघाटी में नशा तस्करों की कमर तोड़ने में जुटी श्रीनगर पुलिस, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

घाटी में नशा तस्करों की 'कमर' तोड़ने में जुटी श्रीनगर पुलिस, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

Jammu and Kashmir News: जांच के दौरान, यह साबित हुआ कि उसकी संपत्ति ड्रग तस्करी की गतिविधियों से मिले अवैध पैसों से खरीदी गई थी, जिसके चलते संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत अटैच कर लिया गया है. अटैचमेंट आदेश के अनुसार, मालिक को अगले आदेश तक उस संपत्ति को बेचने, किराए पर देने, ट्रांसफर करने, बदलने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया गया है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घाटी में नशा तस्करों की 'कमर' तोड़ने में जुटी श्रीनगर पुलिस, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

Jammu and Kashmir drug peddler Property: श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. ये एक हफ्ते में 3 करोड़ रुपये की तीसरी संपत्ति है. नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स के व्यापार से बनाई गई संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए, पुलिस स्टेशन रैनावारी ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के प्रावधानों के तहत लगभग 1 करोड़ कीमत का एक दो मंजिला रिहायशी घर को अटैच किया है.

कितनी जमीन अटैच 
अटैच की गई संपत्ति में 12 मरला जमीन पर बना एक दो मंजिला रिहायशी घर शामिल है. जो सुल्तान मोहल्ला, सैदाकदल में स्थित है और आरोपी निसार अहमद बोटा है. आरोपी पुलिस स्टेशन रैनावारी में NDPS एक्ट की धारा 8/20–29 के तहत दर्ज FIR नंबर 39/2022 में शामिल है. श्रीनगर पुलिस के रैनावारी थाने की तरफ से अटैच की गई संपत्ति पर पोस्टर लगाया है. 

पुलिस का आदेश 
जांच के दौरान, यह साबित हुआ कि उसकी संपत्ति ड्रग तस्करी की गतिविधियों से मिले अवैध पैसों से खरीदी गई थी, जिसके चलते संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत अटैच कर लिया गया है. अटैचमेंट की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई. अटैचमेंट आदेश के अनुसार, मालिक को अगले आदेश तक उस संपत्ति को बेचने, किराए पर देने, ट्रांसफर करने, बदलने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात! गलत कमरे में दस्तक देने पर नर्स बनी शिकार, होटल में सामूहिक बलात्कार, तीन गिरफ्तार

कार्रवाई का उद्देश्य

श्रीनगर पुलिस ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है. इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी ड्रग पेडलर्स के दो घर अटैच किए गए थे, जिसमें प्रत्येक घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी. पुलिस की तरफ से की जा रही यह कार्रवाई घाटी में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और यहां के निवासियों को नशे की जद में आने से रोकने के नजरिए से काफी अहम है. वहीं पुलिस की अपराधियों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया से दूसरे अन्य तस्कर और अपराध में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

hindi Jammu and Kashmir news

Trending news

अरावली को लेकर केंद्र पर भड़के पूर्व पर्यावरण मंत्री, दायर करेंगे याचिका
Aravalli hills
अरावली को लेकर केंद्र पर भड़के पूर्व पर्यावरण मंत्री, दायर करेंगे याचिका
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी