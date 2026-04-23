क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर की एक महिला क्रिकेटर को सेक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि वह अपने सगे भाई और एक साथी के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग रैकेट चला रही थी. जानें कैसे खुला पूरा मामला और क्या है इस केस की अंदर की कहानी.
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मुंबई में एक बार फिर ऑनलाइन जालसाजी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया. इस बार मामला सेक्सटॉर्शन का है, और इसमें एक महिला क्रिकेटर का नाम सामने आने से केस और भी सनसनीखेज हो गया है. क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर की रहने वाली 30 साल की फरखंदा खान को उसके भाई बाजिल खान (27) और उनके साथी उद्दीन इम्तियाज वानी (22) के साथ गिरफ्तार किया है. तीनों पर मिलकर लोगों को फंसाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है.
ये पूरी कहानी तब शुरू हुई, जब कोलाबा के एक 28 वर्षीय कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि साल 2024 में उसकी पहचान फरखंदा से ऑनलाइन चैट के जरिए हुई थी. शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य थी, जैसे आम दोस्ती में होती है. लेकिन कुछ समय बाद बातचीत का लहजा बदलने लगा. शिकायत के मुताबिक, फरखंदा ने धीरे-धीरे अश्लील बातें शुरू कीं और फिर उसी आधार पर कारोबारी को ब्लैकमेल करने लगी. उससे पैसे की मांग की गई और साफ कहा गया कि अगर उसने रकम नहीं दी, तो उसकी निजी बातचीत और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी.
मामले की गंभीरता को समझते हुए क्राइम ब्रांच हरकत में आई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रेल की मदद से जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार तीनों आरोपियों तक पहुंच गई. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह सिर्फ एक अकेला मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.
पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इस मामले की परतें एक-एक कर खुलती चली गईं. शुरू में जो मामला साधारण ब्लैकमेलिंग का लग रहा था, वह धीरे-धीरे एक संगठित उगाही के नेटवर्क में बदलता नजर आया. तफ्तीश में सामने आया कि पीड़ित से वसूली गई रकम सीधे इम्तियाज वानी के बैंक खाते में डाली जा रही थी. जांच यहीं नहीं रुकी. कुछ लेन-देन ऐसे भी मिले, जिनमें पैसे फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के खाते तक पहुंचे थे. इसके बाद जांच एजेंसियों के शक की सुई परिवार की तरफ भी घूमने लगी. आरोप है कि इम्तियाज वानी और बाज़िल खान ने मिलकर शिकायतकर्ता पर लगातार दबाव बनाया. उसे डराने के लिए उन्होंने दावा किया कि उनके पास फरखंदा के साथ उसकी निजी चैट के स्क्रीनशॉट हैं. साथ ही, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी जाती रही.
इन धमकियों का असर साफ दिखा. शिकायतकर्ता पूरी तरह घबरा गया और डर के साये में जीने लगा. इसी दबाव में उसने जनवरी 2026 में आरोपियों को 40 लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए. जांच में एक और अहम बात सामने आई. यह खेल अचानक शुरू नहीं हुआ था. इसकी शुरुआत अप्रैल 2024 में हुई थी, जब पहली बार 20 हजार रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ. इसके बाद रकम धीरे-धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते यह पूरा मामला एक बड़े उगाही रैकेट का रूप ले गया.
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