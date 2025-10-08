चार 'शैतानों' ने फिर तोड़ी भगवान की मूर्ति, सहिष्णुता की परीक्षा सनातनी कब तक देगा?

Gorakhnath temple girnar hill: गुजरात के गिरनार पहाड़ की 10 हजार फुट की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित अराध्य भगवान के साथ शैतानों ने जो कृत्य किया है, उसकी माफी नहीं है. हिंदुओं की सहिष्णुता और सहनशीलता अब और परीक्षा देने को राजी नहीं है. दरअसल सनातन पर एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है. बाबा गोरखनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया गया है. यह शर्मनाक घटना हाल ही में हुई. शैतानों ने भगवान की संगमरमर की मूर्ति तोड़ कर इसके टुकड़ों को पास की घाटी में फेंक दिया.

आस्था पर चोट

जूनागढ़ के पुलिस अधीक्षक सुबोध ओडेदरा ने बताया कि गिरनार पहाड़ी पर स्थित मंदिर में गुरु गोरखनाथ की मूर्ति को शनिवार देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इस हमले में बाबा गोरखनाथ की मूर्ति खंडित करने के साथ ही मंदिर के कांच के पैनल भी क्षतिग्रस्त किए गए. इस हमले से लगभग 70 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ.

हमला करने वाले शैतान अज्ञात लोग थे जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह आए और पुजारी के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और मूर्ति को निशाना बनाया. यह घिनौना कृत्य जिसने भी किया है, उसका अब तक कोई अता-पता नहीं है. सनातन का अपमान करने वाले शैतान का नाम और निशान अब तक रहस्य बना हुआ है. सनातन द्रोहियों का सुराग मिलना बाकी है लेकिन एक बात जाहिर हो चुकी है. वो एक नहीं, दो नहीं चार थे.

कार्यवाई का आश्वासन

सनातनियों की आस्था पर यह आघात पहली बार नहीं है. जगह गुजरात के जूनागढ़ जिले का प्रसिद्ध गिरनार हिल्स. हिंदू द्रोहियों ने हाल ही में एक और हमला किया था और हिंदू सहिष्णुता और सहनशीलता की परीक्षा ली थी. इस घिनौनी साजिश को 1-2 अक्टूबर को गुरु दत्तात्रेय शिखर मंदिर पर हुए हमले के बाद अंजाम दिया गया है. दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए 9 हजार 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. थोड़ा नीचे आने पर बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिन पर बाद में हमला हुआ.बार-बार हिंदुओं पर हो रहे आघात ने क्षेत्र में धार्मिक तनाव बढ़ा दिया है. तनाव बढ़ने की वजह यही है कि हमले रुक नहीं रहे हैं. अफसोस उपद्रवी अब तक आजाद हैं.

इस घटना के बाद मंदिर प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर नई मूर्ति स्थापित कर दी है, जिससे पूजा-पाठ का क्रम बहाल हो सका है.

अब तक पुलिस ने क्या किया है?

जूनागढ़ के पुलिस अधीक्षक सुबोध ओदेद्रा ने भवनाथ पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ घटनास्थल का दौरा किया. अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की. सीसीटीवी फुटेज की जांच और संदिग्धों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गईं.

भक्तों की मांग है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तीर्थस्थल की सुरक्षा मजबूत की जाए. मंदिरों में CCTV लगाए जाएं और पुजारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो इसके साथ अग्निशमन उपाय अनिवार्य किए जाएं. महंतों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ की मूर्ति करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है. ऐसे हमले संतों की सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे हैं. हिंदुओं को जागना चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा न हो.