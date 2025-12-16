Advertisement
trendingNow13043450
Hindi Newscrimeमेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, प्रोड्यूसर ने फोन पर दी धमकी

मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, प्रोड्यूसर ने फोन पर दी धमकी

Chaitra R kidnapping News: ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हाल ही में हुई बड़ी वारदात है. जब एक फिल्म निर्माता ने दोस्तों के साथ मिलकर कन्नड़ एक्ट्रेस का अपहरण कर लिया. एक्ट्रेस के परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में फिल्म निर्माता से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, प्रोड्यूसर ने फोन पर दी धमकी

Kannada film producer Harshavardhan: बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म निर्माता के खिलाफ दर्ज हुए पुलिस केस ने सभी को चौंका दिया. वर्धन इंटरप्राइजेज के मालिक हर्षवर्धन पर कन्नड़ एक्ट्रेस की किडनैपिंग के आरोप लगे हैं. एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही है. जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी. पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्ट्रेस के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसमें हर्षवर्धन के अलावा दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस शिकायत के अनुसार हसन जिले के रहने वाले फिल्म निर्मात हर्षवर्धन ने 2023 में दोनों परिवारों की मर्जी से अभिनेत्री चैत्रा आर से शादी की थी. शुरुआत में दोनों की शादी काफी अच्छी रही, इस दौरान दोनों माता-पिता भी बने. लेकिन पिछले 7 से 8 महीनों के दौरान दोनों के रिश्तों में मनमुटाव और मतभेद रहने लगे. जिसके चलते पति पत्नी अलग-अलग रहने लगे. हर्षवर्धन हसन में रहने लगा और चैत्रा आर बेंगलुरु के मगदी रोड पर किराए का एक मकान लेकर रहने लगी. इस दौरान चैत्रा टीवी और फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर करती रही.

शूटिंग के बहाने बुलाया
पुलिस शिकायत में के अनुसार चैत्रा ने अपने परिवार को शूटिंग के लिए मैसूर जाने की जानकारी दी थी. पुलिस को दर्ज की गई शिकायत में इसको चैत्रा के परिवार ने हर्षवर्धन के दोस्त की तरफ से रचा गया एक षड्यंत्र बताया था. इस शूटिंग के लिए वर्धन के दोस्त कौशिक ने चैत्रा को 20 हजार रुपए एडवांस भी दिए थे. कौशिक ने चैत्रा को 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे बेंगलुरु के मैसूर रोड स्थित मेट्रो स्टेशन बुलाया, जहां से हर्षवर्धन, कौशिक और एक अन्य युवक ने उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और नाइस रोड से बिदादी होते हुए शहर से बाहर चले गए. चैत्रा के परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी एक जानकार के जरिए हुई. 

यह भी पढ़ें: सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...

Add Zee News as a Preferred Source

बेटी की कस्टडी मांगी 

इसके बाद हर्षवर्धन ने चैत्रा की मां को फोन करके धमकी भी दी, जिसका जिक्र पुलिस को दी गई शिकायत में दर्ज है. एक्ट्रेस की मां ने शिकायत में बताया कि हर्षवर्धन ने चैत्रा को रिहा करने के लिए उनसे अपने बच्चे की मांग की है. जब बच्चा वर्धन के पास आ जाएगा तो वह चैत्रा को सुरक्षित रिहा कर देगा. एक अन्य रिश्तेदार को भेजे गए मैसेज में भी हर्षवर्धन की तरफ से उसकी एक साल की बेटी को अरसिकेरे ले जाने की अपील की गई है. पुलिस को दी गई शिकायत में उसके परिवार ने यह भी बताया कि जब उन लोगों ने चैत्रा से संपर्क साधने की कोशिश की तो उसका फोन बंद था. फिलहाल पुलिस ने अपहरण और आपराधिक धमकी समेत कई आरोपों के तहत फिल्म निर्माता हर्षवर्धन और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Actress Kidnapping Case

Trending news

मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
Actress Kidnapping Case
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
Maharashtra
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी