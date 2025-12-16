मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, प्रोड्यूसर ने फोन पर दी धमकी

Kannada film producer Harshavardhan: बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म निर्माता के खिलाफ दर्ज हुए पुलिस केस ने सभी को चौंका दिया. वर्धन इंटरप्राइजेज के मालिक हर्षवर्धन पर कन्नड़ एक्ट्रेस की किडनैपिंग के आरोप लगे हैं. एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही है. जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी. पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्ट्रेस के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसमें हर्षवर्धन के अलावा दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस शिकायत के अनुसार हसन जिले के रहने वाले फिल्म निर्मात हर्षवर्धन ने 2023 में दोनों परिवारों की मर्जी से अभिनेत्री चैत्रा आर से शादी की थी. शुरुआत में दोनों की शादी काफी अच्छी रही, इस दौरान दोनों माता-पिता भी बने. लेकिन पिछले 7 से 8 महीनों के दौरान दोनों के रिश्तों में मनमुटाव और मतभेद रहने लगे. जिसके चलते पति पत्नी अलग-अलग रहने लगे. हर्षवर्धन हसन में रहने लगा और चैत्रा आर बेंगलुरु के मगदी रोड पर किराए का एक मकान लेकर रहने लगी. इस दौरान चैत्रा टीवी और फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर करती रही.

शूटिंग के बहाने बुलाया

पुलिस शिकायत में के अनुसार चैत्रा ने अपने परिवार को शूटिंग के लिए मैसूर जाने की जानकारी दी थी. पुलिस को दर्ज की गई शिकायत में इसको चैत्रा के परिवार ने हर्षवर्धन के दोस्त की तरफ से रचा गया एक षड्यंत्र बताया था. इस शूटिंग के लिए वर्धन के दोस्त कौशिक ने चैत्रा को 20 हजार रुपए एडवांस भी दिए थे. कौशिक ने चैत्रा को 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे बेंगलुरु के मैसूर रोड स्थित मेट्रो स्टेशन बुलाया, जहां से हर्षवर्धन, कौशिक और एक अन्य युवक ने उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और नाइस रोड से बिदादी होते हुए शहर से बाहर चले गए. चैत्रा के परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी एक जानकार के जरिए हुई.

बेटी की कस्टडी मांगी

इसके बाद हर्षवर्धन ने चैत्रा की मां को फोन करके धमकी भी दी, जिसका जिक्र पुलिस को दी गई शिकायत में दर्ज है. एक्ट्रेस की मां ने शिकायत में बताया कि हर्षवर्धन ने चैत्रा को रिहा करने के लिए उनसे अपने बच्चे की मांग की है. जब बच्चा वर्धन के पास आ जाएगा तो वह चैत्रा को सुरक्षित रिहा कर देगा. एक अन्य रिश्तेदार को भेजे गए मैसेज में भी हर्षवर्धन की तरफ से उसकी एक साल की बेटी को अरसिकेरे ले जाने की अपील की गई है. पुलिस को दी गई शिकायत में उसके परिवार ने यह भी बताया कि जब उन लोगों ने चैत्रा से संपर्क साधने की कोशिश की तो उसका फोन बंद था. फिलहाल पुलिस ने अपहरण और आपराधिक धमकी समेत कई आरोपों के तहत फिल्म निर्माता हर्षवर्धन और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.