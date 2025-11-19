Advertisement
trendingNow13010117
Hindi Newscrime

पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, जग्गा फुकीवाल गैंग के हथियार सप्लायर समेत 2 गिरफ्तार; देसी पिस्तौल भी पकड़े

Punjab Police Arrest Weapon Supplier: पंजाब पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए जग्गा फुकीवाल गैंग के हथियार सप्लायर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 19, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, जग्गा फुकीवाल गैंग के हथियार सप्लायर समेत 2 गिरफ्तार; देसी पिस्तौल भी पकड़े

Punjab Crime News: पंजाब पुलिस अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ अपना अभियान चला रही है. इसके तहत पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. बता दें कि कपूरथला जिले की सदर पुलिस ने सुल्तानपुर लोधी इलाके में एक्टिव कुख्यात जग्गा फुकीवाल एक्सटॉर्शन गैंग के मुख्य हथियार सप्लायर अमनदीप सिंह उर्फ अमन (ताशपुर, कपूरथला) को गिरफ्तार किया है. उसके पास से कई देसी पिस्तौलें बरामद हुईं हैं. पुलिस महानिदेशक पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. 

गैंग को पहुंचाता था हथियार 

पंजाब DGP के ऑफीशियल 'X' हैंडल से जारी बयान के मुताबिक अमनदीप गैंग को फायरिंग और जबरन वसूली के लिए हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता था. पूछताछ में अमनदीप ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी लवप्रीत उर्फ बाबा को 2 पिस्तौलें सप्लाई की थीं. पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर लवप्रीत को भी धर दबोचा. उसके कब्जे से एक 32 बोर और एक 315 बोर की देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. 

ये भी पढ़ें- Madvi Hidma: इनामी नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर... देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी

Add Zee News as a Preferred Source

अमनदीप के घर की तलाशी ली

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमनदीप के घर की तलाशी लेने पर वहां जमीन के अंदर गड़ी हुई 3 और देसी पिस्तौलें मिलीं. इस तरह कुल 9 अवैध पिस्तौलें बरामद हुईं. पुलिस ने थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. पंजाब पुलिस ने पिछले 1 महीने में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है. अब तक सैकड़ों पिस्तौलें और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं. 

ये भी पढ़ें- हथियारबंद बदमाशों ने गर्ल स्कूल पर हमला कर 25 छात्राओं को किया अगवा, वाइस प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या

पंजाब DGP का बयान

पंजाब DGP ने 'X' पर पोस्ट कर बताया कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त और हथियार-मुक्त बनाने का संकल्प अडिग है. कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है. इस गिरफ्तारी से कपूरथला और जालंधर के आसपास के इलाकों में सक्रिय कई गैंग्स पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अमनदीप इनके लिए हथियारों का मुख्य स्रोत था. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है. (इनपुट-IANS) 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना