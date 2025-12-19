Advertisement
कर्नाटक के रायचूर में आकाशवाणी केंद्र के सामने सूखे मेवे बेचने वाले इमाम हुसैन की चार अज्ञात हमलावरों ने पत्थरों से हमला कर मौके पर ही हत्या कर दी. सामान या पैसे मांगने पर मना करने से गुस्साए हमलावरों ने बीच-बचाव करने आए उनके साथी को भी बुरी तरह पीटा. पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 19, 2025, 02:20 PM IST
कर्नाटक के रायचूर में सड़क पर सामान बेचने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस हमले में जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह वारदात रेलवे स्टेशन और मंत्रालय रोड के बीच स्थित आकाशवाणी केंद्र के सामने हुई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
मरने वाले की पहचान कडापा निवासी इमाम हुसैन (35) के रूप में हुई. बताया गया है कि इमाम हुसैन पिछले काफी समय से रायचूर में सड़क किनारे गाड़ी लगाकर सूखे मेवे, बिस्कुट और अन्य खाने-पीने की चीजें बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. घटना में घायल हुए दूसरे व्यक्ति की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.
गुरुवार रात को चार अज्ञात लोग इमाम हुसैन के पास आए और उससे खाने-पीने का सामान या पैसे की मांग करने लगे. जब इमाम हुसैन ने मना किया तो चारों हमलावरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया.
आरोप है कि हमलावरों ने पत्थरों से हमला किया, जिससे इमाम हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए उसके साथी को भी बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल भेज दिया है. वहीं घायल व्यक्ति को रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीरता से हालात का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इमाम हुसैन की हत्या पत्थरों से हमला कर की गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है.
उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. (इनपुट आईएएनएस से)

