'पति को जिंदा मत छोड़ना', बॉयफ्रेंड से सुहाग का कत्ल करवा रही थी बीवी... प्रेमी ने ही दे दी अपनी जान

Vijayapura Husband Murder Attempt Case: कर्नाटक के विजयपुरा जिले से एक ऐसी अजीब और भयानक कहानी सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यह कहानी पति-पत्नी और वो के एक खूनी लव ट्रायंगल की है. इसमें एक शख्स की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वह बच गया. फिर पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही थी, जिसने कत्ल की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसका एक वीडियो सामने आया और फिर उसकी लाश मिली. पति-पत्नी और वो के बीच की ये कहानी दिल दहला देने वाली है. ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें पति नहीं, बल्कि 'वो' की मौत होती है. हालांकि इसके पीछे की कहानी

बॉयफ्रेंड ने की पति की हत्या की कोशिश

विजयपुरा के इंडी टाउन में बीरप्पा पुजारी नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनंदा और दो बच्चों के साथ रहता था. उनकी जिंदगी 31 अगस्त की रात तक सामान्य चल रही थी. लेकिन उस रात जब बीरप्पा सो रहा था तो किसी ने घर में घुसकर उसका गला दबाने की कोशिश की. वह किसी तरह बच निकला और जब उसने शोर मचाया तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए. हमलावर भाग गए. इसी बीच बीरप्पा को एक भयानक सच्चाई का पता चला. जब हमलावर उसका गला घोंट रहे थे, तब उसकी पत्नी सुनंदा अपने बॉयफ्रेंड सिद्धाप्पा का नाम लेकर कह रही थी कि वह बीरप्पा को जिंदा न छोड़े.

बॉयफ्रेंड को लेकर अक्सर होता था झगड़ा

बीरप्पा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड सिद्धाप्पा और उसका एक दोस्त था. बीरप्पा ने बताया कि उसकी पत्नी सुनंदा और सिद्धाप्पा के बीच पहले भी फोन पर लंबी बातें हुआ करती थीं, जिससे वह परेशान था. उसने सुनंदा को कई बार डांटा, जिसके बाद उन्हें लगा कि शायद दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बना ली है. बीरप्पा ने अपना गांव छोड़ दिया और इंडी टाउन में आकर रहने लगा. लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी सुनंदा फिर से सिद्धाप्पा से बात कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद फरार थे आरोपी

31 अगस्त और 1 सितंबर के बीत की रात करीब 12:30 बजे जब बीरप्पा सो रहा था तो सिद्धाप्पा और उसके दोस्त ने उसके घर में घुसकर बीरप्पा का गला घोंटने की कोशिश की. उसी दौरान सुनंदा उन्हें बार-बार उकसा रही थी कि उसे मार डालें. लेकिन बीरप्पा के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और उसकी जान बच गई. इसके बाद पुलिस ने सुनंदा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिद्धाप्पा और उसका दोस्त फरार हो गए.

बॉयफ्रेंड ने की आत्महत्या?

पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी, तभी सिद्धाप्पा का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि यह पूरी साजिश उसकी गर्लफ्रेंड सुनंदा ने रची थी. उसने कहा कि अब सुनंदा उसे फंसाने की कोशिश कर रही है. सिद्धाप्पा ने वीडियो में कहा कि कानून महिलाओं का ही साथ देता है, इसलिए उसे यकीन है कि अगर वह सच भी बताएगा तो भी पुलिस सुनंदा की बात ही मानेगी. उसने कहा कि उसके पास अब अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. उसने अपनी मौत के लिए सुनंदा को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि वे पिछले ढाई साल से रिलेशनशिप में थे.

इस वीडियो ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसमें सिद्धाप्पा न सिर्फ खतरनाक साजिश का खुलासा कर रहा था, बल्कि खुदकुशी का इशारा भी दे रहा था. वीडियो सामने आने के 10 दिन बाद, सिद्धाप्पा की लाश उसके गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई मिली. पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला है. पेड़ से लटकी लाश की हालत बहुत खराब थी, जिससे पता चलता है कि यह घटना कई दिन पहले हुई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सिद्धाप्पा की बातें उसकी मौत के साथ ही दफन हो गई हैं.