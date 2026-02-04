Advertisement
trendingNow13097880
Hindi Newscrime10 साल पहले जिस शख्स के साथ भागी थी मां, बेटे ने कर दी उसकी हत्या... खून से सने शव पर देर तक खड़ा रहा, खुद पुलिस बुलाकर कबूला जुर्म

10 साल पहले जिस शख्स के साथ भागी थी मां, बेटे ने कर दी उसकी हत्या... खून से सने शव पर देर तक खड़ा रहा, खुद पुलिस बुलाकर कबूला जुर्म


Man Kills Rival For Eloping With Mother: कर्वनाटक में एक शख्स ने 51 साल के एक आदमी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह साल 2016 में उसकी मां को लेकर भाग गया था. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 04, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल पहले जिस शख्स के साथ भागी थी मां, बेटे ने कर दी उसकी हत्या... खून से सने शव पर देर तक खड़ा रहा, खुद पुलिस बुलाकर कबूला जुर्म

Karnataka Crime News: कर्नाटक में एक शख्स ने दस साल से चली आ रही बदले की भावना के चलते एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप था कि व्यक्ति साल 2016 में उसकी मां के साथ भाग गया था.  हत्या के बाद आरोपी पीड़ित के शरीर पर पैर रखकर खड़ा रहा और पुलिस के आने तक वहीं इंतजार करता रहा. आरेपी की पहचान एरय्या माथापति के रूप में हुई है. इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. 

हत्या कर शव पर खड़ा हो गया आरोपी 

यह घटना सोमवार 2 फरवरी 2026 को सावादत्ती के हुलिकट्टी गांव के पास घटी. पुलिस के मुताबिक पीड़ित 51 साल के बसप्पा होसमानी बसदोनी गांव का निवासी थे. माथापति ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर धारदार हथियार से हमला किया. हिंसा के दौरान होसमानी को लगभग 16 चाकू के घाव लगे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इतना ही आरोपी माथापति हत्या करने के बाद खून टपकते सफेद बनियान के साथ बसप्पा के शव पर खड़ा हो गया. 

ये भी पढ़ें- पॉर्न दिखाया, चीखें दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम किया तेज, पिता ने सालों किया रेप; बेटी की आपबीती सुनकर फट जाएगा कलेजा!

Add Zee News as a Preferred Source

खुद दी पुलिस को जानकारी 

सड़क किनारे शव पर पैर रखकर खड़े आरोपी को आते-जाते लोग देखते रहे. इसके बावजूद वह टस से मस नहीं हुआ. बदले की यह भावना उसके मन में पिछले 10 सालों से थी. इसके थोड़ी देर बाद माथापति ने खुद पुलिस को फोन कर अपना जुर्म कबूल किया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.  पुलिस ने बताया कि बसप्पा होसमानी के आरोपी की मां के साथ भाग जाने के बाद से मथापति के मन में उसके प्रति 10 साल पुरानी दुश्मनी थी. इस घटना से उसके परिवार की बदनामी हुई. घटना के बाद होसमानी कोल्हापुर में बस गया और हाल ही में सवादत्ती लौटा था. 

ये भी पढ़ें- मंदिर जाने के बहाने प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, सदमे में पति ने किया सुसाइड, शादी कराने वाले ने भी दे दी जान

पुलिस ने शुरू की जांच 

पुलिस का मानना ​​है कि मथापति लंबे समय से होसमानी के लौटने का इंतजार कर रहा था. उसके लौटने पर मथापति ने उसे जान से मारने की योजना बनाई. सोमवार 2 फरवरी 2026 की शाम को उसने इस भीषण हमले को अंजाम दिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब घटनाक्रम का सटीक पता लगाने और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?