10 साल पहले जिस शख्स के साथ भागी थी मां, बेटे ने कर दी उसकी हत्या... खून से सने शव पर देर तक खड़ा रहा, खुद पुलिस बुलाकर कबूला जुर्म

Karnataka Crime News: कर्नाटक में एक शख्स ने दस साल से चली आ रही बदले की भावना के चलते एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप था कि व्यक्ति साल 2016 में उसकी मां के साथ भाग गया था. हत्या के बाद आरोपी पीड़ित के शरीर पर पैर रखकर खड़ा रहा और पुलिस के आने तक वहीं इंतजार करता रहा. आरेपी की पहचान एरय्या माथापति के रूप में हुई है. इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है.

हत्या कर शव पर खड़ा हो गया आरोपी

यह घटना सोमवार 2 फरवरी 2026 को सावादत्ती के हुलिकट्टी गांव के पास घटी. पुलिस के मुताबिक पीड़ित 51 साल के बसप्पा होसमानी बसदोनी गांव का निवासी थे. माथापति ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर धारदार हथियार से हमला किया. हिंसा के दौरान होसमानी को लगभग 16 चाकू के घाव लगे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इतना ही आरोपी माथापति हत्या करने के बाद खून टपकते सफेद बनियान के साथ बसप्पा के शव पर खड़ा हो गया.

खुद दी पुलिस को जानकारी

सड़क किनारे शव पर पैर रखकर खड़े आरोपी को आते-जाते लोग देखते रहे. इसके बावजूद वह टस से मस नहीं हुआ. बदले की यह भावना उसके मन में पिछले 10 सालों से थी. इसके थोड़ी देर बाद माथापति ने खुद पुलिस को फोन कर अपना जुर्म कबूल किया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि बसप्पा होसमानी के आरोपी की मां के साथ भाग जाने के बाद से मथापति के मन में उसके प्रति 10 साल पुरानी दुश्मनी थी. इस घटना से उसके परिवार की बदनामी हुई. घटना के बाद होसमानी कोल्हापुर में बस गया और हाल ही में सवादत्ती लौटा था.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का मानना ​​है कि मथापति लंबे समय से होसमानी के लौटने का इंतजार कर रहा था. उसके लौटने पर मथापति ने उसे जान से मारने की योजना बनाई. सोमवार 2 फरवरी 2026 की शाम को उसने इस भीषण हमले को अंजाम दिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब घटनाक्रम का सटीक पता लगाने और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है.