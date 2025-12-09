Advertisement
'मुझे सिर्फ लड़का चाहिए...,' बेटे की चाहत में काटा पत्नी का सिर, खून से किया टोना-टोटका, पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज

Man Chops Wife Hair For Son: कर्नाटक में एक शख्स ने बेटे की चाहत में जादू-टोने का सहारा लेते हुए अपनी पत्नी के सिर काटा और उससे टोना-टोटका किया.  

Karnataka Crime News: भारत में आए दिन बेटे की चाहत में शादीशुदा महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती हैं. यह समस्या काफी लंबे समय से आम बनी हुई है. कई लोग तो आज भी बेटा पाने के लिए टोने-टोटके का सहारा लेते हैं. इसकी कीमत कई बार महिलाओं को चुकानी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक में देखने को मिला है. घटना सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 

बेटे की चाहत में किया टोना-टोकरा

कर्नाटक के विजयपुरा में एक पति के बेटे की चाहत में टोना-टोटका करने वाली के कहने पर अपनी पत्नी के बाल काटकर कब्रिस्तान में जलाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शख्स एक जादूगरनी के पास गया और बताया कि उसके पास पहले से 3 बेटियां हैं और उसे चौथे बच्चे के रूप में एक बेटा चाहिए. जादूगरनी ने इसके लिए शख्स को अपनी पत्नी के बाल काटने की सलाह दी. इस हरकत से शख्स की पत्नी के सिर पर गंभीर चोट लग गई और उसके खूब खून बहने लगा. 

पत्नी ने की शिकायत 

मामले को लेकर 31 साल की ज्योति दुंदेश दलवाई ने अपनी शिकायत में बताया कि 8 साल पहले उनकी शादी ढुंदेश दलवाई से हुई थी. उनकी 3 बेटियां हैं. ज्योति ने कहा,' हमारा कोई बेटा नहीं है इसलिए मेरे पति और ससुराल वाले मुझे 1 साल से परेशान कर रहे थे. मेरे पति अक्सर नशे में धुत रहते थे और इस बात को लेकर मेरे साथ मारपीट करते थे. दुंदेश और उसके माता-पिता ने 25 नवंबर 2025 को मुलावद गांव से मंगला नाम की एक जादूगरनी को बुलाया. उसने कहा कि मेरे अंदर एक शैतान है और इसे मेरे बाल काटकर और ब्लेड से मेरे सिर पर खून लगाकर निकालना चाहिए. बाद में मेरे सिर की चोट का इलाज कराने के लिए मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया.'  

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज 

घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण नंबार्गी ने बताया कि  विजयपुरा ग्रामीण थाने में BNS के सेक्शन 85, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा,'  BNS की उपरोक्त धाराओं में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर अपराध 7 साल से कम का है तो हमें नोटिस देना होगा और बयान दर्ज करने होंगे. हमने पति दुंदेश और जादूगरनी मंगला को कोर्ट में पेश किया है और आदेश का इंतजार कर रहे हैं. ससुर और सास वृद्ध हैं और उन्हें नोटिस दिया गया है.' पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा.  

