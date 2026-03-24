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ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा लगा चस्का, पानी की तरह बहाए पैसे; जब कुछ नहीं बचा तो कर ली आत्महत्या

Karnataka News: कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग के चलते एक मेडिकल के छात्र को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा. कोई दूसरा रास्ता न सूझने पर उसने आत्महत्या कर ली. छात्र देर रात अपने हॉस्टल में मृत पाया गया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 24, 2026, 09:34 PM IST
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ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा लगा चस्का, पानी की तरह बहाए पैसे; जब कुछ नहीं बचा तो कर ली आत्महत्या

Karnataka Crime News: कर्नाटक में मेडिकल के एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक छात्र कर्नाटक के 'बिदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' ( BRIMS) का छात्र था. सोमवार ( 23 मार्च 2026) की रात वह अपने हॉस्टल में मृत पाया गया. उसने ऑनलाइन गेमिंग में 70,000 रुपये गंवा दिए थे. 

पैसों के नुकसान ने ली जान

पुलिस ने छात्र की पहचान अनीश्कर चौहान के रूप में की है. वह कलबुर्गी का रहने वाला था और BRIMS में MBBS का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था. संदेह है कि उसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसों को लेकर हुए नुकसान के चलते यह कदम उठाया. पुलिस को इस घटना की जानकारी मंगलवार ( 23 मार्च 2026) को देर राहत 12 बजकर 30 मिनट पर मिली.  

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दोस्तों से लिए थे उधार

बीदर के SP प्रदीप गुंटी ने बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आत्महत्या को मौत का कारण बताया. प्रदीप ने कहा,' जांच के दौरान पता चला कि छात्र ने कर्ज लिया हुआ था. उसके व्हाट्सएप मैसेज की जांच करने पर पता चला कि वह ऑनलाइन गेम खेलता था और उसने दोस्तों से 70,000-80,000 रुपये उधार लिए थे, जो उसने ऑनलाइन गेम खेलने में गंवा दिए.'   

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जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस ने बताया कि छात्र के फोन से कुछ डाटा डिलीट कर दिया गया था. ऐसे में जानकारी को रिकवर करने और इसमें शामिल कुछ दूसरे ऐप्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. घटना को लेकर छात्र के पिता बिदार पहुंच गए हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं. वहीं मृतक छात्र की बहन ने भी उसी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी और वर्तमान में वह बेंगलुरु में डॉक्टर है.  

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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