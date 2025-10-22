Advertisement
Hindi Newscrime

पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर मंदिर में टेका मत्था; हैरान कर देगी ये 'मर्डर मिस्ट्री'

Karnataka News: कर्नाटक में एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, हत्या करने के बाद उसके शव को बोरवेल में छिपा दिया,  शक होने पर जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कुबूल किया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:32 PM IST
Karnataka News: कभी - कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कर्नाटक, के चिक्कमगलुरु जिले के अलघट्टा गांव से भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया है, यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया उसके बाद जो कुछ भी किया उसे जानकर लोग दंग हो गए हैं.

क्या है मामला
यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उसके शव को बोरवेल में छिपा दिया, इसके बाद वो थाने गया और पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाया, साथ ही बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हालांकि आरोपी के बयानों की वजह पुलिस को उस पर संदेह हुआ तब जाकर मामले की खुलासा हुआ.

क्या बोले एसपी
वहीं मामले को लेकर चिक्कमगलुरु के एसपी विक्रम आमटे ने बताया कि विजय ने अगस्त के शुरुआत में ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी पत्नी अतिरिक्त दहेज नहीं ला सकी थी. पहले उसने हत्या की फिर बगान के बोरबेल में शव डालकर ऊपर से रेत और बोरी से उसे छिपा दिया.

कुबूल किया अपराध
पुलिस ने जब बोरबेल की खुदाई की तो 12 फीट नीचे शव बरामद हुआ, शव पूरी तरह सड़ चुका था और टुकड़ों में बंटा हुआ था. फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि हुई कि यह शव भारती का ही था.  इतना ही नहीं हत्या करने के बाद उसका पति विजय मंदिर भी गया था, वहां पर पूजा अर्चना की और पशुओं की बलि भी दी ताकि अपने किए हुए बुरे कर्मों से वो बच सके. हालांकि पुलिस ने उस पर हत्या सहित कई मामलों को दर्ज किया है और विजय ने अपना अपराध कुबूल किया है. इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

