'तुम्हारी दो पत्नी और मेरी एक नहीं...' कुंवारे बेटे ने शादी नहीं करवाने पर पिता को उतारा मौत के घाट

Man killed father: कर्नाटक से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया. घटना की वजह सामने आने पर हर कोई चौंक गया. पुलिस ने हत्या के इस मामले में मृतक के 35 वर्षीय किसान बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है. घटना बुधवार रात की बताई जा रही है.

कर्नाटक के होसादुर्गा में एक एस निंगराजा नाम के युवक ने अपने पिता टी सन्नानिंगप्पा को उस वक्त मार डाला जब वो सो रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने निंगराजा को उसके बड़े भाई एस मारुति की शिकायत पर हिरासत में लिया है. पुलिस को दी शिकायत में एस मारुति ने बताया कि निंगराजा 35 वर्ष का हो चुका है और उसके पिता ने उसकी शादी नहीं करवाई. निंगराजा को इस बात का और ज्यादा दुख था कि उसके पिता ने दो शादियां की जबकि वो खुद अभी तक कुंवारा है. निंगराजा का कहना था कि गांव में उसकी उम्र के युवकों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, होसादुर्गा टाउन की एक निजी कंपनी में काम करने वाला मारुति ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अकसर निंगराजा को आलसी रवैये और खेत में ढंग से काम न करने के लिए डांटते रहते थे, जिसके कारण बार-बार घर में लड़ाई और तनाव रहता था. बुधवार की शाम को भी खाने के वक्त इस बात को लेकर बहस हुई और निंगराजा ने अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद रात के समय मौका पाकर निंगराजा ने अपने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पिता ने ही छह महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? ऐसा अपराध कि हिल गया पूरा कर्नाटक

पुलिस जांच में क्या मिला?

जिसके बाद मारुति के रिश्तेदारों ने उसको इस घटना के बारे में जानकारी दी. मारुति ने मौके पर पहुंचकर अपने पिता को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सबूतों की तलाश कर रही है.