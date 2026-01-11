Advertisement
trendingNow13070903
Hindi Newscrimeतुम्हारी दो पत्नी और मेरी एक नहीं... कुंवारे बेटे ने शादी नहीं करवाने पर पिता को उतारा मौत के घाट

'तुम्हारी दो पत्नी और मेरी एक नहीं...' कुंवारे बेटे ने शादी नहीं करवाने पर पिता को उतारा मौत के घाट

Son Killed Father: निंगराजा के पिता उसे आलसी रवैये और खेत में ढंग से काम न करने के लिए डांटते रहते थे, जिसके कारण बार-बार घर में लड़ाई और तनाव रहता था. बुधवार की शाम को भी खाने के वक्त इस बात को लेकर बहस हुई और निंगराजा ने अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी थी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुम्हारी दो पत्नी और मेरी एक नहीं...' कुंवारे बेटे ने शादी नहीं करवाने पर पिता को उतारा मौत के घाट

Man killed father: कर्नाटक से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया. घटना की वजह सामने आने पर हर कोई चौंक गया. पुलिस ने हत्या के इस मामले में मृतक के 35 वर्षीय किसान बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है. घटना बुधवार रात की बताई जा रही है.

कर्नाटक के होसादुर्गा में एक एस निंगराजा नाम के युवक ने अपने पिता टी सन्नानिंगप्पा को उस वक्त मार डाला जब वो सो रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने निंगराजा को उसके बड़े भाई एस मारुति की शिकायत पर हिरासत में लिया है. पुलिस को दी शिकायत में एस मारुति ने बताया कि निंगराजा 35 वर्ष का हो चुका है और उसके पिता ने उसकी शादी नहीं करवाई. निंगराजा को इस बात का और ज्यादा दुख था कि उसके पिता ने दो शादियां की जबकि वो खुद अभी तक कुंवारा है. निंगराजा का कहना था कि गांव में उसकी उम्र के युवकों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं. 

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, होसादुर्गा टाउन की एक निजी कंपनी में काम करने वाला मारुति ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अकसर निंगराजा को आलसी रवैये और खेत में ढंग से काम न करने के लिए डांटते रहते थे, जिसके कारण बार-बार घर में लड़ाई और तनाव रहता था. बुधवार की शाम को भी खाने के वक्त इस बात को लेकर बहस हुई और निंगराजा ने अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद रात के समय मौका पाकर निंगराजा ने अपने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पिता ने ही छह महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? ऐसा अपराध कि हिल गया पूरा कर्नाटक

पुलिस जांच में क्या मिला?

जिसके बाद मारुति के रिश्तेदारों ने उसको इस घटना के बारे में जानकारी दी. मारुति ने मौके पर पहुंचकर अपने पिता को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सबूतों की तलाश कर रही है. 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

son killed father

Trending news

‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'