ऐसा क्रूर ब्वॉयफ्रेंड! 20 साल की गर्लफ्रेंड के मुंह में पहले ठूंसा विस्फोटक, फिर जिलेटिन की छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उड़ाया

Karnataka Woman killed by lover: कर्नाटक के मैसूर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जहां एक 20 साल की शादीशुदा युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. उसने युवती के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर उसे ट्रिगर से उड़ा दिया. इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 20 साल की युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. उसने युवती के मुंह में विस्फोटक पदार्थ ठूंसकर, खदानों में जिलेटिन छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उसे उड़ा दिया.

महिला की शादी हो गई थी

इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. मृतका का नाम रक्षिता था, जो हुंसुर तालुक के गेरासनहल्ली गांव की रहने वाली थी. वह अपने प्रेमी सिद्धराजू के साथ भेर्या गांव के एक लॉज में ठहरी थी. रक्षिता की शादी केरल के एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी, लेकिन वह अपने रिश्तेदार सिद्धराजू के साथ अवैध संबंध में थी. लॉज में रुकने के दौरान दोनों में किसी बात पर तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर सिद्धराजू ने रक्षिता के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डाला और उसे ट्रिगर से उड़ा दिया.

लवर ने मारने के बाद बनाया बहाना

घटना के बाद सिद्धराजू ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की. उसने दावा किया कि रक्षिता की मौत मोबाइल फोन के फटने से हुई. लेकिन उसका यह झूठ ज्यादा देर नहीं चला. भागने की कोशिश में उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटनास्थल पर रक्षिता का शव बिस्तर पर मिला, जिसमें चेहरे का निचला हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था. चारों तरफ फर्श पर ऐसा खून बिखरा पड़ा मिला जैसे खून का तालाब हो. सलीग्रामा पुलिस ने सिद्धराजू को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए बुलाई गई टीम

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है. मैसूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, "आरोपी ने एक रासायनिक पाउडर का इस्तेमाल किया. इसे फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है. हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाएंगे."