ऐसा क्रूर ब्वॉयफ्रेंड! 20 साल की गर्लफ्रेंड के मुंह में पहले ठूंसा विस्फोटक, फिर जिलेटिन की छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उड़ाया
Advertisement
trendingNow12896790
Hindi Newscrime

ऐसा क्रूर ब्वॉयफ्रेंड! 20 साल की गर्लफ्रेंड के मुंह में पहले ठूंसा विस्फोटक, फिर जिलेटिन की छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उड़ाया

Married woman was brutally killed by lover: मैसूर में खौफनाक हत्या. क्रूर प्रेमी ने 20 साल की गर्लफ्रेंड के मुंह में विस्फोटक ठूंसकर उड़ाया, इलाके में सभी हैरान, जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 26, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक

Karnataka Woman killed by lover: कर्नाटक के मैसूर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जहां एक 20 साल की शादीशुदा युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. उसने युवती के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर उसे ट्रिगर से उड़ा दिया. इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक,  20 साल की युवती की उसके प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. उसने युवती के मुंह में विस्फोटक पदार्थ ठूंसकर, खदानों में जिलेटिन छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उसे उड़ा दिया.

महिला की शादी हो गई थी
इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. मृतका का नाम रक्षिता था, जो हुंसुर तालुक के गेरासनहल्ली गांव की रहने वाली थी. वह अपने प्रेमी सिद्धराजू के साथ भेर्या गांव के एक लॉज में ठहरी थी. रक्षिता की शादी केरल के एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी, लेकिन वह अपने रिश्तेदार सिद्धराजू के साथ अवैध संबंध में थी. लॉज में रुकने के दौरान दोनों में किसी बात पर तीखी बहस हुई.  गुस्से में आकर सिद्धराजू ने रक्षिता के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डाला और उसे ट्रिगर से उड़ा दिया.

लवर ने मारने के बाद बनाया बहाना
घटना के बाद सिद्धराजू ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की. उसने दावा किया कि रक्षिता की मौत मोबाइल फोन के फटने से हुई. लेकिन उसका यह झूठ ज्यादा देर नहीं चला. भागने की कोशिश में उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटनास्थल पर रक्षिता का शव बिस्तर पर मिला, जिसमें चेहरे का निचला हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था. चारों तरफ फर्श पर ऐसा खून बिखरा पड़ा मिला जैसे खून का तालाब हो. सलीग्रामा पुलिस ने सिद्धराजू को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए बुलाई गई टीम
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है. मैसूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, "आरोपी ने एक रासायनिक पाउडर का इस्तेमाल किया. इसे फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है. हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाएंगे."

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

karnataka

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;