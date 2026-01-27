Advertisement
trendingNow13088142
Hindi Newscrimeसुसाइड पैक्ट का झूठा ड्रामा, रची खौफनाक साजिश; केरल में रिश्तेदार ने युवती को फांसी पर लटकाकर उतारा मौत के घाट

सुसाइड पैक्ट का झूठा ड्रामा, रची खौफनाक साजिश; केरल में रिश्तेदार ने युवती को फांसी पर लटकाकर उतारा मौत के घाट

Kerala Kozhikode Murder Case: केरल के कोझिकोड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पहले आत्महत्या समझा जा रहा था वह असल में एक सोची-समझी हत्या निकली. पुलिस ने 36 साल के एक शख्स को अपनी ही रिश्तेदार युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने इसे सुसाइड पैक्ट यानी साथ मरने की योजना बताकर छिपाने की कोशिश की थी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुसाइड पैक्ट का झूठा ड्रामा, रची खौफनाक साजिश; केरल में रिश्तेदार ने युवती को फांसी पर लटकाकर उतारा मौत के घाट

Kerala Kozhikode Murder Case: आत्महत्या समझी जा रही ये घटना केरल के कोझिकोड जिले के एलाथूर थाना क्षेत्र की है. 24 जनवरी को एक औद्योगिक यूनिट में 26 साल की युवती बेहद गंभीर हालत में मिली थी. शुरुआत में मामला आत्महत्या का माना गया, हालांकि जांच आगे बढ़ने पर पूरी कहानी पलट गई.

कैसे सामने आया सच
पुलिस के मुताबिक आरोपी वैसाख उस युवती का रिश्तेदार था. उसने दावा किया था कि उसने युवती को फांसी पर लटका पाया और अपनी पत्नी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उसके बयान में कई बातें मेल नहीं खा रही थीं जिससे पुलिस को शक हो गया था.

झूठा सुसाइड पैक्ट
जांच में पता चला कि वैसाख ने युवती को अपनी औद्योगिक यूनिट में बुलाया था. उसने उसे समझाया कि दोनों को साथ में अपनी जान दे देनी चाहिए. इस झूठी कहानी को असली दिखाने के लिए उसने दो फंदे भी तैयार किए. जैसे ही युवती ने फंदे में सिर डाला वैसाख ने नीचे रखा स्टूल लात मारकर हटा दिया और उसकी जान ले ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सबूत मिटाने की कोशिश की गई 
हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को मौके पर बुलाया. झूठा नाटक किया कि वह आत्महत्या देखकर हैरान है. उसका प्लान था कि रात में वापस आकर यूनिट का CCTV हार्ड ड्राइव तोड़ देगा ताकि कोई सबूत न बच सके. पुलिस ने समय रहते यूनिट को सील कर दिया और डिजिटल सबूत सुरक्षित कर लिए गए. मामले ने तूल तब पकड़ा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि युवती के साथ फांसी के दौरान और नीचे उतारने के बाद भी यौन शोषण किया गया था. यही रिपोर्ट इस केस में बड़ा मोड़ साबित हुई.

पूछताछ में कबूलनामा
कड़ी पूछताछ के दौरान वैसाख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि दोनों के बीच संबंध थे और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी दबाव से बचने के लिए उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया था. पुलिस का कहना है कि अगर समय पर CCTV फुटेज को सुरक्षित नहीं किया जाता तो यह मामला शायद आत्महत्या मानकर बंद हो जाता. टीम की सतर्कता और तेजी से की गई कार्रवाई ने सच्चाई सामने ला दी.

यह भी पढ़ें: फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, बदमाशों ने ग्राहकों को भी नहीं बख्शा

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Kerala kozhikode murder case

Trending news

इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
Bangladeshi Hindu
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
EU Council President
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
Assembly Elections 2026
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Toll Plaza Video
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
rajnath singh
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'