सुसाइड पैक्ट का झूठा ड्रामा, रची खौफनाक साजिश; केरल में रिश्तेदार ने युवती को फांसी पर लटकाकर उतारा मौत के घाट

Kerala Kozhikode Murder Case: आत्महत्या समझी जा रही ये घटना केरल के कोझिकोड जिले के एलाथूर थाना क्षेत्र की है. 24 जनवरी को एक औद्योगिक यूनिट में 26 साल की युवती बेहद गंभीर हालत में मिली थी. शुरुआत में मामला आत्महत्या का माना गया, हालांकि जांच आगे बढ़ने पर पूरी कहानी पलट गई.

कैसे सामने आया सच

पुलिस के मुताबिक आरोपी वैसाख उस युवती का रिश्तेदार था. उसने दावा किया था कि उसने युवती को फांसी पर लटका पाया और अपनी पत्नी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उसके बयान में कई बातें मेल नहीं खा रही थीं जिससे पुलिस को शक हो गया था.

झूठा सुसाइड पैक्ट

जांच में पता चला कि वैसाख ने युवती को अपनी औद्योगिक यूनिट में बुलाया था. उसने उसे समझाया कि दोनों को साथ में अपनी जान दे देनी चाहिए. इस झूठी कहानी को असली दिखाने के लिए उसने दो फंदे भी तैयार किए. जैसे ही युवती ने फंदे में सिर डाला वैसाख ने नीचे रखा स्टूल लात मारकर हटा दिया और उसकी जान ले ली.

सबूत मिटाने की कोशिश की गई

हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को मौके पर बुलाया. झूठा नाटक किया कि वह आत्महत्या देखकर हैरान है. उसका प्लान था कि रात में वापस आकर यूनिट का CCTV हार्ड ड्राइव तोड़ देगा ताकि कोई सबूत न बच सके. पुलिस ने समय रहते यूनिट को सील कर दिया और डिजिटल सबूत सुरक्षित कर लिए गए. मामले ने तूल तब पकड़ा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि युवती के साथ फांसी के दौरान और नीचे उतारने के बाद भी यौन शोषण किया गया था. यही रिपोर्ट इस केस में बड़ा मोड़ साबित हुई.

पूछताछ में कबूलनामा

कड़ी पूछताछ के दौरान वैसाख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि दोनों के बीच संबंध थे और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी दबाव से बचने के लिए उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया था. पुलिस का कहना है कि अगर समय पर CCTV फुटेज को सुरक्षित नहीं किया जाता तो यह मामला शायद आत्महत्या मानकर बंद हो जाता. टीम की सतर्कता और तेजी से की गई कार्रवाई ने सच्चाई सामने ला दी.

