Advertisement
trendingNow12948307
Hindi Newscrime

पहले पिता को गंडासा से काटा फिर खुद को कमरे में कर लिया बंद, घंटों तक पुलिस को घुमाया

Crime News: केरल में एक शख्स ने जमीनी विवाद को लेकर अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया और आत्महत्या की धमकी. पुलिस आरोपी की जांच कर रही है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले पिता को गंडासा से काटा फिर खुद को कमरे में कर लिया बंद, घंटों तक पुलिस को घुमाया

Kerala Crime News: केरल में एक भयावह घटना देखने को मिली है. यहां के त्रिशूर में जमीन के कागजात को लेकर एक पारिवारिक विवाद हिंसा में बदल गई. कागजात को लेकर एक शख्स ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला और बाद में खुद को घंटों तक घर के अंदर बंद करके आत्महत्या की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी की पहचान मुथराथिक्कारा निवासी विष्णु के रूप में की है. 
  

कागजात को लेकर पिता की हत्या 

घटना दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर शिवक्षेत्रम मंदिर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक विष्णु ने घर के कागजात को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने ऑटो चालक पिता शिवन पर हमला कर दिया. शिवन के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं हैं. उन्हें त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया किया गया है, जहां वह कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. पुलिस ने बताया कि शिवन और उसकी पत्नी जमीन के रिकॉर्ड के बारे में पूछने के लिए विष्णु से किराए के घर गए थे. इस दौरान विष्णु ने बताया कि उसने कागजात कुएं में फेंक दिए हैं, जिससे उनके बीच बहस हो गई.  

ये भी पढ़ें- खून से लथपथ जमीन पर मासूम, उसके ऊपर पंखे से लटकी मां...बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात

Add Zee News as a Preferred Source

पिता पर चाकू से किया वार 

विष्णु ने अपने पिता पर रसोई में और फिर घर के बाहर चाकू से वार किया. उसने चाकू लेकर पिता का पीछा भी किया. किसी तरह शिवन की पत्नी और एक रिश्तेदार बच निकले और शोर मचाया. इसके तुरंत बाद पुलिस और दमकल की टीमों ने घर को घेर लिया. इस दौरानचाकुओं से लैस विष्णु ने खुद को ऊपर की मंजिल पर बंद कर लिया और धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो वह अपनी जान ले लेगा. अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक उसे काबू में करने के लिए खिड़कियां और टाइलें तोड़ने की कोशिश की. एक बार तो आरोपी अपने गर्दन पर  चाकू रखकर पड़ोस के एक घर की छत पर कूद गया.   

ये भी पढ़ें- हाय रे किस्मत! मुंबई आए थे कमाने, किराए के घर में बिजली के तार जोड़ने पर हुआ विवाद, 10 लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस ने शाम करीब साढ़े 5 बजे स्थानीय लोगों की मदद से विष्णु को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया. कई घंटों तक बेचैनी भरे माहौल में गांव को बंधक बनाए रखने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि विष्णु अपने माता-पिता से अलग रह रहा था. वह अक्सर घर में अकेले अजीबोगरीब रस्में और तंत्र-मंत्र करता था. पुलिस ने मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या का संदेह जताया है. आरोपी को जांच के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है.  पुदुकड़ पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले अस्पताल में आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा. 

FAQ  

घटना में आरोपी कौन है? 

आरोपी की पहचान मुथराथिक्कारा निवासी विष्णु के रूप में हुई है. 

पिता की स्थिति क्या है? 

पिता शिवन को गंभीर चोटें आई हैं और वह त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;