पहले पिता को गंडासा से काटा फिर खुद को कमरे में कर लिया बंद, घंटों तक पुलिस को घुमाया

Kerala Crime News: केरल में एक भयावह घटना देखने को मिली है. यहां के त्रिशूर में जमीन के कागजात को लेकर एक पारिवारिक विवाद हिंसा में बदल गई. कागजात को लेकर एक शख्स ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला और बाद में खुद को घंटों तक घर के अंदर बंद करके आत्महत्या की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी की पहचान मुथराथिक्कारा निवासी विष्णु के रूप में की है.



कागजात को लेकर पिता की हत्या

घटना दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर शिवक्षेत्रम मंदिर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक विष्णु ने घर के कागजात को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने ऑटो चालक पिता शिवन पर हमला कर दिया. शिवन के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं हैं. उन्हें त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया किया गया है, जहां वह कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. पुलिस ने बताया कि शिवन और उसकी पत्नी जमीन के रिकॉर्ड के बारे में पूछने के लिए विष्णु से किराए के घर गए थे. इस दौरान विष्णु ने बताया कि उसने कागजात कुएं में फेंक दिए हैं, जिससे उनके बीच बहस हो गई.

पिता पर चाकू से किया वार

विष्णु ने अपने पिता पर रसोई में और फिर घर के बाहर चाकू से वार किया. उसने चाकू लेकर पिता का पीछा भी किया. किसी तरह शिवन की पत्नी और एक रिश्तेदार बच निकले और शोर मचाया. इसके तुरंत बाद पुलिस और दमकल की टीमों ने घर को घेर लिया. इस दौरानचाकुओं से लैस विष्णु ने खुद को ऊपर की मंजिल पर बंद कर लिया और धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो वह अपनी जान ले लेगा. अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक उसे काबू में करने के लिए खिड़कियां और टाइलें तोड़ने की कोशिश की. एक बार तो आरोपी अपने गर्दन पर चाकू रखकर पड़ोस के एक घर की छत पर कूद गया.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शाम करीब साढ़े 5 बजे स्थानीय लोगों की मदद से विष्णु को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया. कई घंटों तक बेचैनी भरे माहौल में गांव को बंधक बनाए रखने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि विष्णु अपने माता-पिता से अलग रह रहा था. वह अक्सर घर में अकेले अजीबोगरीब रस्में और तंत्र-मंत्र करता था. पुलिस ने मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या का संदेह जताया है. आरोपी को जांच के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है. पुदुकड़ पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले अस्पताल में आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

FAQ

घटना में आरोपी कौन है?

आरोपी की पहचान मुथराथिक्कारा निवासी विष्णु के रूप में हुई है.

पिता की स्थिति क्या है?

पिता शिवन को गंभीर चोटें आई हैं और वह त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.