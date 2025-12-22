Advertisement
Kerala mob lynching: युवक बांग्लादेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का रहने वाला रामनारायण बघेल था. इस बीच हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर उससे बांग्लादेशी होने के बारे में पूछ रहे हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:58 PM IST
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को केरल में उतारा मौत के घाट, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था रामनारायण

Kerala Murder News: केरल में पिछले बुधवार को 31 वर्षीय युवक की भीड़ ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी. युवक की हत्या मॉब लिंचिंग के चलते हुई थी. युवक पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर भीड़ ने उसपर हमला करके उसकी जान ले ली. हालांकि, युवक बांग्लादेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का रहने वाला रामनारायण बघेल था. इस बीच हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर उससे बांग्लादेशी होने के बारे में पूछ रहे हैं. सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है. क्योंकि रामनारायण के परिवार ने उसका शव घर ले जाने से इंकार कर दिया था.

नौकरी के लिए केरल आया 
इसके बाद केरल के पलक्कड़ से सीपीआईएम नेता और मंत्री एम.बी राजेश ने कहा कि प्रवासी मजदूर संघ परिवार की नफरत भरी राजनीति का शिकार हैं. इस हमले में शामिल लोगों को उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ता बताते हुए संघ पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि युवक पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर उस पर हमला किया और जिन लोगों जिन लोगों ने किया हैं उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. आपको बता दें कि मृतक 4 दिन पहले ही पलक्कड़ में नौकरी की तलाश में आया था. लेकिन भीड़ ने उसपर हमला करके उसको जान से मार दिया. 

कैबिनेट मीटिंग में फैसला
उस वक्त बघेल अट्टापल्लम में अपने रिश्तेदार के पास ठहरा हुआ था. जिसके बाद वो रास्ता भटकते हुए वहां पहुंच गया जहां उस पर चोरी का आरोप लगा था. मृतक के साथ हिंसा की वीडियो भी सामने आई है. केरल के राजस्व मंत्री राजन ने सोमवार को परिवार से बातचीत कर उन्हें 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा बाकी रुपए का निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा और केरल सरकार मृतक के शव को हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ पहुंचाएगी. 

