टीचर ने पढ़ाया साइबर क्राइम का पाठ, छात्र ने कर ली आत्महत्या, शिक्षक-प्रिंसिपल सस्पेंड

Palakkad Student Suicide: केरल में एक छात्र ने शिक्षकों के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इसको लेकर छात्र के परिवारवालों ने शिक्षकों पर छात्र को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 18, 2025, 09:46 AM IST
टीचर ने पढ़ाया साइबर क्राइम का पाठ, छात्र ने कर ली आत्महत्या, शिक्षक-प्रिंसिपल सस्पेंड

Kerala Crime News: केरल के पलक्कड़ जिले में एक प्राइवेट स्कूल के कक्षा 9 के एक छात्र ने शिक्षकों की ओर से परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली. छात्र ने शिक्षकों के इस रवैये को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया था. घटना को लेकर 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है. छात्र के परिवार ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों ने उसे पुलिस केस की धमकी दी थी और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था.

जांच में जुटी पुलिस

छात्र की आत्महत्या के बाद स्कूल में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की. घटना के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने कहा कि अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम और पूछताछ में शारीरिक प्रताड़ना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं. क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के SHO ने कहा,' हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या शिक्षकों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आरोपी बनाया जाना चाहिए. पोस्टमॉर्टम या जांच में किसी भी तरह की यातना या शारीरिक हमले के संकेत नहीं मिले हैं. शिक्षकों और छात्रों के बयान दर्ज किए जाएंगे.'  

ये भी पढ़ें- Crime News: 10 लाख की रिश्वत से खुला 2.6 करोड़ का खजाना, अफसर के घर मिली 'दौलत की सड़क' देख दंग रह गई CBI

परिवार के आरोप 

छात्र के चाचा ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने छात्र को पुलिस केस की धमकी दी थी और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने कहा कि छात्र ने केवल एक इंस्टाग्राम पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, जिसमें गाली-गलौज थी. स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि शिक्षकों का उद्देश्य छात्र को समझाना था. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास अच्छे इरादे थे और वे छात्र को साइबर अपराध के परिणामों के बारे में समझाना चाहते थे. छात्र के चाचा ने बताया कि आत्महत्या की घटना 4  छात्रों के बीच एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए झगड़े से शुरू हुई. एक छात्र ने कथित तौर पर दूसरे छात्र के पिता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. मृतक छात्र के चाचा का दावा है कि उन्होंने यह पोस्ट केवल दूसरे छात्र को फॉर्वर्ड की थी. चाचा ने कहा,' सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को एक छात्र के पीड़ित अभिभावक शिकायत लेकर स्कूल गए. शिक्षकों की मौजूदगी में मामला सुलझा लिया गया, हालांकि अगले दिन लड़के के क्लास टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने फिर से यह मुद्दा उठाया.' चाचा के मुताबिक क्लास टीचर ने चारों छात्रों को बुलाया और लड़के को अलग कर मामला पुलिस तक पहुंचाने की धमकी दी. उन्होंने छात्र को साइबर अपराध का मामला दर्ज करने की धमकी दी. इसके बाद छात्र ने घर लौटने पर स्कूल यूनिफॉर्म बदले बिना ही आत्महत्या कर ली.  

ये भी पढ़ें- IIT बॉम्बे के हॉस्टल में ‌इतना बड़ा कांड! दोस्त से मिलने आया एमटेक का छात्र, लड़कों को बॉथरूम मे नहाते देख बदली नियत और फिर...

हेडमिस्ट्रेस का बयान  

चाचा का यह भी आरोप है कि शिक्षक ने उसे ऑफिस रूम पर शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया. हेडमिस्ट्रेस ने छात्र के उत्पीड़न के आरोपों से इंकार किया है. उन्होंने कहा,' हो सकता है कि शिक्षिका ने उसे सलाह और चेतावनी दी हो. उसने तो बस उसे साइबर अपराध के परिणामों के बारे में समझाने की कोशिश की थी. ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों के इरादे सच्चे और नेक ही होते हैं.'  

 FAQ 

शिक्षकों पर क्या आरोप हैं ? 

शिक्षकों पर छात्र को पुलिस केस की धमकी देने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है. 

मामले पर पुलिस क्या कर रही है?  

पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

crime news

Trending news

