केरल से तमिलनाडु तक फैला मंदिर चोरी नेटवर्क?, डिंडीगुल में फाइनेंसर के ठिकानों पर SIT की रेड

Sabarimala gold robbery case: पुलिस पूछताछ के दौरान जिन संदिग्धों का नाम सामने आया, उनमें केरल के रहने वाले नंबूदरी उन्नीकृष्णन पोट्टी और तमिलनाडु के डिंडीगुल निवासी बालासुब्रमण्यम शामिल भी हैं. बालासुब्रमण्यम को एम.एस. मणि के नाम से भी जाना जाता है और वो एक फाइनेंस कारोबारी है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:57 PM IST
Padmanabhaswamy temple idol theft: केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला और पद्मनाभस्वामी मंदिरों से मूर्ति चोरी और सोने की डकैती का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. मामले की जांच के दौरान उस समय सनसनी फैली केरल पुलिस तमिलनाडु के डिंडीगुल पहुंची. इस मामले की जांच को लेकर लंबे समय से एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है. हाल ही में केरल पुलिस ने भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में लिया था. जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की पहचान की थी. 

तमिलनाडु निवासी बालासुब्रमण्यम
पुलिस पूछताछ के को दौरान जिन संदिग्धों का नाम सामने आया, उनमें केरल के रहने वाले नंबूदरी उन्नीकृष्णन पोट्टी और तमिलनाडु के डिंडीगुल निवासी बालासुब्रमण्यम शामिल भी हैं. बालासुब्रमण्यम को एम.एस. मणि के नाम से भी जाना जाता है और वो एक फाइनेंस कारोबारी है. जिस पर पुलिस को शक है कि वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है, जिन्होंने मंदिरों में हुई चोरी और डकैती की है. इस जांच के सिलसिले में ही केरल पुलिस की विशेष जांच टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएस सुरेश बाबू के नेतृत्व में डिंडीगुल पहुंची थी. जहां पर टीम ने डिंडीगुल के राउंड रोड स्थित रामनगर इलाके में बालासुब्रमण्यम के कार्यालय पर गहन तलाशी की और उससे लंबी पूछताछ भी की है. स्पेशल दल की इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय डिंडीगुल पुलिस भी केरल पुलिस की मदद की है. 

पुलिस कर रही जांच 
पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान उनको कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि सुब्रमण्यम से पूछताछ के करने पर आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि अगर पर्याप्त सबूत मिले तो आरोपी बालासुब्रमण्यम उर्फ एम.एस. मणि को गिरफ्तार किया जा सकता है. जिसके बाद आगे की पूछताछ के लिए उसको केरल ले जाया जा सकता है. हालांकि, अभी पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है. जिसके चलते किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई के चलते डिंडीगुल इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. 

इनपुट--आईएएनएस

यह भी पढ़ें: मैं अपनी बेटी के साथ पति से अलग रहती हूं...बिजनेसमैन ने 'हनीट्रैप' में कैसे गवां दिए 53 लाख रुपए?

 

