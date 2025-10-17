Advertisement
सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी का आरोपी उन्नीकृष्ण पोट्टी चढ़ा SIT के हत्थे, रिमांड में खोलेगा राज

Kerla High Court: उन्नाकृष्ण पोट्टी बेंगलुरु के रामपुरम का रहने वाला है. पहले वह सबरीमाला मंदिर में पुजारी का सहायक हुआ करता. इसी वजह से वो दक्षिण भारत से आए व्यापारियों और मशहूर लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था करता था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:57 AM IST
Sabarlimal Temple Gold Theft Case: केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित सबरीमाला से चोरी हुए सोने पर केरल हाईकार्ट की तरफ से गठित की गई थी. चोरी के मामले में गठित एसआईटी के हाथ बड़ी सफलता लगी है. एसाईआटी  ने अपनी जांच के पांचवे दिन ही सबरीमाला सोना चोरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. चोरी के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन को एसआईटी ने शुक्रवार तड़के ढाई बजे गिरफ्तार किया है.जिसको आज रन्नी अदालत में पेश किया जाएगा. जहां, एसआईटी उसे रिमांड पर लेकर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी.  

नोटिस पर देना होगा जवाब

इससे पहले, पूरे मामले में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी कि टीडीबी के अध्यक्ष प्रशांत ने तथाकथित तौर पर चोरी में शामिल अभियंता के. सुनील कुमार को निलंबित कर दिया था. के. सुनील कुमार को सबरीमाला से चोरी हुए सोने के मामले में आरोपी भी बनाया गया है. इतना ही नहीं टीडीबी अध्यक्ष की तरफ से सोना चोरी के मामले में रिटायर्ड हो चुके लोगों को कारण बताओं नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है. रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों को 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा. 

अभियंता को किया निलंबित 
अभियंता के. सुनील कुमार को निलंबित करने का फैसला मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक के बाद लिया गया. इस पूरे मामले पर केरल सरकार और देवस्वम बोर्ड चोरी हुई सारे सोने और दोषियों को सजा दिलवाने के पक्ष में नजर आ रही है. प्रशांत के अनुसार देवस्वम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कर्मचारियों पर हमले बहुत खेदजनक है. क्योंकि, बोर्ड आज भी सभी रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है. 

यह भी पढ़ें : बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को 1400 बार फांसी दिए जाने की मांग, आरोप- पूर्व PM ने करवाई छात्रों की हत्या

कौन है उन्नीकृष्ण पोट्टी ?

उन्नीकृष्णन पोट्टी की सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के लकड़ी के पैनलों और द्वारपालक मूर्तियों से सोने की परत चुराने का आरोपी है. उन्नाकृष्ण पोट्टी बेंगलुरु के रामपुरम का रहने वाला है. पहले वह सबरीमाला मंदिर में पुजारी का सहायक हुआ करता. इसी वजह से वो दक्षिण भारत से आए व्यापारियों और मशहूर लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था करता था.  उन्नाकृष्ण मंदिर से हटने के बाद भी टीडीबी के साथ संपर्क में रहा और उसने मंदिर के कई कामों को स्पॉंसर किया है.

