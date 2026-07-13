'मुझे कोई पछतावा नहीं, अगर कोई बीच में आया...', दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए शख्स का सनसनीखेज बयान

Keralam Crime News: केरलम के पलक्कड़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर दोहरे हत्याकांड का दोषी करा दिए गए आरोपी ने एक अदालत में कुछ ऐसा कहा, जिसने लोगों को दंग कर दिया. अदालत ने आरोपी को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया, जिसके बाद आरोपी ने कहा कि उनको अपने किए पर पछतावा नहीं है और वह आगे भी किसी की हत्या कर सकता है, अगर उसके रास्ते में कोई आता है.
दरअसल, दोषी की पहचान थमारा (58) के तौर पर हुई है. पलक्कड़ की एक अदालत ने उसको दो लोगों की हत्या का दोषी पाया है. साल 2025 में जनवरी के महीने में चेंथमारा ने अपने पड़ोसी सुधाकरण और उनकी बुजुर्ग मां मीनाक्षी लक्ष्मी की एक धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. अदालत में दोषी के बयान के बाद हलचल मच गई.
पुलिस ने जांच में पाया था कि चेंथमारा और पीड़ित परिवार के बीच काफी लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी. इससे पहले साल 2019 में चेंथमारा ने सुधाकरण की पत्नी की हत्या की थी. उस मामले में उसको दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी. बाद में पैरोल पर बाहर आने के बाद चेंथमारा ने फिर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने चेंथमारा को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया. इस दौरान चेथमारा ने कहा कि उसको अपने किए का अफसोस नहीं है. उसने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई उसके रास्ते पर आएगा, तो वह फिर हत्या करेगा. जैसे ही चेंथमारा ने यह बयान दिया, वहां पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई.
अदालत ने सोमवार को चेंथमारा को दोषी पाया है. अब इस मामले में सजा का ऐलान 15 जुलाई को किया जाना है. उधर, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पहले भी हत्या के मामले में दोषी रहा है और पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने दोबारा गंभीर अपराध किए. ऐसे में उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.
गौरतलब है कि केरलम के पलक्कड़ हुई इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा था. वहीं, अब दोषी के इस बयान के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. वहीं, कानून-व्यवस्था और पौरोल पर सवाल खड़े किए हैं.