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'मुझे कोई पछतावा नहीं, अगर कोई बीच में आया...', दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए शख्स का सनसनीखेज बयान

केरलम में दोहरे हत्याकांड के दोषी ने अदालत में एक ऐसा बयान दिया, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. उसने कहा कि अगर उसके रास्ते में फिर से कोई आएगा, तो वह उसकी भी हत्या कर देगा. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 13, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:18 PM IST
'मुझे कोई पछतावा नहीं, अगर कोई बीच में आया...', दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए शख्स का सनसनीखेज बयान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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