/केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील; 4 हजार किलो माल हुआ जब्त

Action Taken Against Siya Goyal Father Shop: पुणे के लोहगढ़ किले में मंगेतर केतन अग्रवाल को ऊंचाई से धक्का देकर मारने की आरोपी सिया गोयल के परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मार्केट यार्ड इलाके में बनी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल की दुकान को सील कर दिया. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने करीब 4 हजार किलो का खराब गुणवत्ता वाला खाद्य सामान भी जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये बताई जा रही है.