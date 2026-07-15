/केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील; 4 हजार किलो माल हुआ जब्त

Action Taken Against Siya Goyal Father Shop: पुणे के लोहगढ़ किले में मंगेतर केतन अग्रवाल को ऊंचाई से धक्का देकर मारने की आरोपी सिया गोयल के परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मार्केट यार्ड इलाके में बनी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल की दुकान को सील कर दिया. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने करीब 4 हजार किलो का खराब गुणवत्ता वाला खाद्य सामान भी जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये बताई जा रही है.
यह पूरी कार्रवाई FDA के अधिकारी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में की गई. विभाग की टीम बुधवार दोपहर अचानक मार्केट यार्ड इलाके में पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मसालों की दुकान चलाने वाले सिया गोयल के पिता की दुकान में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद टीम ने पूरे स्टॉक की जांच की तो वहां पर खराब गुणवत्ता वाली करीब 4 हजार किलो खाद्य सामग्री मिली, जिसे जब्त कर लिया गया. इसके बाद दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.
FDA अधिकारियों के अनुसार, सिया गोयल के पिता की दुकान बिना वैध बिजनेस लाइसेंस के संचालित की जा रही थी. जांच के दौरान न तो कोई लाइसेंस उपलब्ध मिला और न ही उसकी कोई प्रति दुकान पर प्रदर्शित की गई थी. इसके अलावा, दुकान में रखा खाद्य सामान भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसे खाने से उपभोक्ताओं की सेहत को खतरा हो सकता था.
सिया गोयल के पिता की दुकान पर कार्रवाई के बाद मार्केट यार्ड के बाकी व्यापारियों में भी हलचल मच गई. अपनी दुकान पर रेड की आशंका से डरे बाकी दुकानदार अपने लाइसेंस और स्टॉक की गुणवत्ता की जांच कराने में जुट गए. FDA अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में दुकानों का नियमित निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेगा.
छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (Food Safety and Standards Act) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और दुकानदार से जरूरी कागज मांगे गए हैं. बताते चलें कि मार्केट यार्ड एरिया पुणे का प्रमुख थोक बाजार है, जहां पर रोजाना बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री की खरीद-बिक्री होती है. वहां से सामान खरीदकर छोटे दुकानदार अपनी शॉप पर बेचते हैं.
बताते चलें कि सिया गोयल की सगाई रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी. वे अपने मंगेतर केतन के साथ 18 जून 2026 को पुणे के पास लोहगढ़ किले में घूमने गई थी. पुलिस का आरोप है कि वहां पर साजिश के तहत सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का देकर मार दिया. शुरुआत में उसने इस घटना को दुर्घटना बताया, लेकिन जब बाद में जांच शुरू हुई तो पूरा मामला खुल गया. फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी, दोनों जेल में हैं.