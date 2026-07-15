Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील; 4 हजार किलो माल हुआ जब्त

केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील; 4 हजार किलो माल हुआ जब्त

Siya Goyal Father Shop Sealed: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन हुआ है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिया गोयल के पिता की मसालों की दुकान सील कर दी. साथ ही 4 हजार किलो का माल जब्त कर नष्ट कर दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 12:24 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:26 AM IST
केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील; 4 हजार किलो माल हुआ जब्त

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?
FIFA World Cup 202659 min ago
2
delhi metro news1 hr ago
3
DNA1 hr ago
4
haryana crime news1 hr ago
5
DNA1 hr ago