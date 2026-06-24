Ketan Agarwal Murder Case Updates: पुणे के लोनावाला में स्थित लोहगढ़ किला में केतन की मौत मामले में जी न्यूज के हाथ मृतक केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल का वह बयान लगा है, जिसमें कई ऐसे खुलासे हैं जो इस मामले की जांच को नई दिशा दे सकते हैं. हालांकि पुलिस पहले ही इसे हत्या के एंगल से जांच रही है, लेकिन पिता के बयान से यह सामने आया है कि घटना से पहले खुद केतन ने अपनी मंगेतर सिया गोयल के व्यवहार और उसके कथित दूसरे प्रेम संबंध को लेकर परिवार को आगाह किया था.
पिता के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, सगाई के बाद केतन ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने सिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है. बाद में उसने यह भी बताया था कि सिया का फोन अक्सर व्यस्त रहता है और वह बातचीत के दौरान बार-बार चेतन चौधरी नाम के युवक का जिक्र करती है. केतन को शक था कि सिया का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध हो सकता है.
लेकिन परिवार ने इन आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया. पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने केतन को यह कहकर समझाया कि सिया रिश्तेदारी की लड़की है और ऐसा कुछ नहीं होगा. उन्होंने यह भी माना कि उस समय उन्होंने केतन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
यही नहीं, बयान में यह भी उल्लेख है कि केतन ने सिया के बार-बार लोहगढ़ किला जाने के आग्रह और उसके व्यवहार को लेकर भी परिवार को बताया था. परिवार ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में सिया के लगातार दबाव और आग्रह के बाद दोनों को वहां जाने की अनुमति दे दी गई.
अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस आशंका को लेकर केतन ने अपने पिता को पहले ही सतर्क किया था, क्या उसी चेतावनी को नजरअंदाज करना बाद में उसके लिए घातक साबित हुआ? पिता के बयान में दर्ज ये बातें जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती हैं.
जी न्यूज के पास मौजूद पिता के बयान से यह साफ होता है कि केतन ने अपने स्तर पर सिया के व्यवहार और कथित दूसरे रिश्ते को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उस समय परिवार ने इसे सामान्य संबंधों में होने वाली बातें मानकर नजरअंदाज कर दिया.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पिता द्वारा लगाए गए आरोपों, कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल की परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है.