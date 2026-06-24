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'हमेशा बिजी रहता था सिया का फोन', केतन ने पहले ही जताई थी अफेयर की आशंका, लेकिन समझ नहीं पाया परिवार और...

Pune Ketan Agarwal Murder Case: अपनी हत्या से पहले ही पुणे के केतन अग्रवाल ने परिवार को आने वाली घटना के बारे में इशारा कर दिया था. उसने परिवार से कहा था कि सिया का फोन हमेशा बिजी रहता है. वह चेतन चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के संपर्क में है. लेकिन उसकी ये चेतावनी को परिवार समझ नहीं पाया, जिसका खामियाजा उन्हें बेटे की मौत के रूप में भुगतना पड़ा.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Devinder Kumar
Published: Jun 24, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:26 PM IST
'हमेशा बिजी रहता था सिया का फोन', केतन ने पहले ही जताई थी अफेयर की आशंका, लेकिन समझ नहीं पाया परिवार और...
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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