/प्यार, मंगेतर और मौत का वो आखिरी सफर... केतन की मौत से ठीक पहले क्या हुआ था? सामने आई आखिरी 72 घंटों की कहानी

पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक सामान्य हादसा माना गया था. लोनावला के लोहागढ़ किले की खाई में गिरने से हुई इस घटना के बाद उनकी मंगेतर सिया गोयल ने दावा किया था कि तेज हवा और पैर फिसलने की वजह से यह दुर्घटना हुई. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया. पुलिस की पड़ताल में केतन की मौत से पहले के 72 घंटे सबसे अहम कड़ी बनकर उभरे हैं.
जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि इन तीन दिनों के दौरान केतन किन लोगों के संपर्क में था, उसने कहां-कहां यात्रा की और उसके निजी संबंधों में क्या चल रहा था. कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अब इस मामले की दिशा तय कर रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि मौत से पहले की घटनाओं की पूरी टाइमलाइन समझे बिना इस मामले की सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं होगा. यही वजह है कि जांच का फोकस अब उन 72 घंटों पर है, जिनमें घटित घटनाएं इस रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक साबित हो सकती हैं.
पुलिस के मुताबिक, केतन अग्रवाल 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग पर गए थे. शुरुआती जानकारी में बताया गया कि ट्रैकिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए. हालांकि बाद में जांच अधिकारियों को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनके बाद मामले को संदिग्ध मानते हुए गहन जांच शुरू की गई.जांच एजेंसियों का दावा है कि घटना से पहले के कुछ दिनों में कई ऐसी गतिविधियां हुईं, जिन्होंने पुलिस का ध्यान खींचा. पुलिस का कहना है कि आरोपी पक्ष ने अपनी लोकेशन और संपर्कों को छिपाने की कोशिश की थी.
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपना निजी मोबाइल फोन अपने कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया था. पुलिस का मानना है कि ऐसा लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है. जांच में यह भी सामने आया कि एक अन्य मोबाइल फोन का इस्तेमाल संपर्क के लिए किया गया. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है और पुलिस की चार्जशीट तथा अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
पुलिस के अनुसार, सिया ने केतन को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए जाने के लिए राजी किया था. जांचकर्ताओं का दावा है कि यात्रा से जुड़ी कई जानकारियां पहले से साझा की जा रही थीं. लोहागढ़ किला मानसून और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय स्थान है, लेकिन कई हिस्सों में सुरक्षा रेलिंग नहीं होने के कारण यहां सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्थानीय लोगों के बयान भी जुटाए हैं. जांच अधिकारियों के अनुसार, एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसने मौसम के विपरीत कपड़े पहन रखे थे. इन फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई.इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल संचार की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इन साक्ष्यों ने मामले की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई.
घटना के बाद सोशल मीडिया पर की गई कुछ पोस्ट और ऑनलाइन गतिविधियां भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. हालांकि केवल सोशल मीडिया पोस्ट किसी अपराध का प्रमाण नहीं मानी जातीं, लेकिन पुलिस अन्य साक्ष्यों के साथ इनकी भी जांच कर रही है.
मामले में दर्ज आरोप गंभीर हैं, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत उसे दोषी साबित न कर दे. पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में चार्जशीट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य इस मामले की दिशा तय करेंगे.
केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ किले पर हुई.
शुरुआत में मामला हादसा माना गया था.
पुलिस ने मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी को आरोपी बनाया है.
मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.
अदालत में आरोप अभी साबित होने बाकी हैं.