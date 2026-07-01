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VIDEO: केतन जितनी हाइट... 300 फीट की ऊंचाई से डमी को फेंक कर पुलिस किया क्राइम सीन रीक्रिएट

Police Recreate Scene of Ketan Murder Case: केतन हत्याकांड की जांच में पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएट किया. 300 फीट ऊंचाई से डमी को नीचे फेंककर घटना की परिस्थितियों को दोहराया गया.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Ravindra Singh
Published: Jul 01, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:17 PM IST
VIDEO: केतन जितनी हाइट... 300 फीट की ऊंचाई से डमी को फेंक कर पुलिस किया क्राइम सीन रीक्रिएट
Image Credit: X- Video GrabSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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