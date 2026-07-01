/VIDEO: केतन जितनी हाइट... 300 फीट की ऊंचाई से डमी को फेंक कर पुलिस किया क्राइम सीन रीक्रिएट

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि योजना के तहत सिया, केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर लेकर गई. वहीं पहले से मौजूद चेतन की मदद से केतन को लगभग 300 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया. जांच के सिलसिले में पुलिस ने सिया को उसी स्थान पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया, जहां यह घटना हुई थी. इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने पुलिस अधिकारियों के सामने कथित तौर पर बताया कि घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा था. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद परिस्थितियों और आरोपी के बयान का आपस में मिलान भी किया.