/VIDEO: केतन जितनी हाइट... 300 फीट की ऊंचाई से डमी को फेंक कर पुलिस किया क्राइम सीन रीक्रिएट

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में बुधवार (1 जुलाई) को पुलिस क्राइम सीन को रीक्रिएट करने के लिए केतन के वजन और उसकी हाइट के बराबर की एक डमी लेकर बरलोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां पूरी घटना को दोबारा रीक्रिएट कराया गया. इस दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल पर वारदात को कैसे अंजाम दिया गया होगा ये जानने के लिए उस पुतले को किले की 300 फीट की गहरी खाई में फेंका गया. इस दौरान जांच टीम ने पूरी वारदात के क्रम को समझने और सबूतों का मिलान करने की कोशिश की.
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि योजना के तहत सिया, केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर लेकर गई. वहीं पहले से मौजूद चेतन की मदद से केतन को लगभग 300 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया. जांच के सिलसिले में पुलिस ने सिया को उसी स्थान पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया, जहां यह घटना हुई थी. इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने पुलिस अधिकारियों के सामने कथित तौर पर बताया कि घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा था. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद परिस्थितियों और आरोपी के बयान का आपस में मिलान भी किया.
केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस आज चेतन चौधरी को लेकर लोहागढ़ किले पर गई थी जहां कुछ ही देर पहले केतन की मौत का रीक्रिएशन किया गया... pic.twitter.com/BA4yKlxqqW
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पुलिस ने इस मामले में सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच अधिकारी अब डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल से जुटाए गए सबूत और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. अदालत में आरोप सिद्ध होने तक दोनों आरोपी कानून की नजर में आरोपी हैं, दोषी नहीं. इस रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने हत्या की पूरी घटना को क्रमवार दोहराने की कोशिश की, ताकि वारदात के हर चरण को समझा जा सके और अब तक जुटाए गए सबूतों का घटनास्थल से मिलान किया जा सके.
जांच टीम ने रीक्रिएशन के दौरान उन सभी बिंदुओं की पड़ताल की, जिन्हें केस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस प्रक्रिया से यह समझने में मदद मिलेगी कि घटना किस क्रम में हुई और उपलब्ध साक्ष्य घटनाक्रम से कितने मेल खाते हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे जांच के कुछ ऐसे पहलू भी स्पष्ट हो सकते हैं, जिन पर अब तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आई थी.
इसके पहले रविवार को हुए रीक्रिएशन के दौरान जब पुलिस की जांच टीम सिया को लेकर लोहागढ़ किले पर जा रही थी तो सिया ने ही जांच टीम को घटनास्थल तक का रास्ता दिखाया था. सिया गोयल पर अपने मंगेतर और पुणे के बिल्डर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है. जांच कर रही पुलिस की टीम ने एक डमी को उसी जगह से खाई में धक्का देकर देखा था जहां से कथित तौर पर केतन गोयल को धक्का दिया गया था. पुलिस का मकसद इस पूरे रीक्रिएशन को लेकर 18 जून को हुई केतन की हत्या के सुराग हासिल करना है ताकि उचित गुनहगार को उसके किए की सजा मिल सके.