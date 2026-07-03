/केतन मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगे सबूत, तो आरोपी सिया ने कैमरे पर कर दी ये अश्लील हरकत

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. पुलिस का दावा है कि मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल को गुरुवार को जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर ले जाया गया, जहां उसने कथित तौर पर उन जगहों की पहचान की, जिनका संबंध वारदात की तैयारी से था. इसी दौरान उसके पुणे स्थित मार्केट यार्ड इलाके के घर से वे कपड़े भी बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस के अनुसार उसने घटना वाले दिन पहन रखा था.
जांच के दौरान एक और घटना चर्चा में रही. पुलिस जब सिया को उसके घर लेकर पहुंची तो वहां मौजूद मीडिया कैमरों के सामने उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक इशारे किए और मिडिल फिंगर दिखाई. इसके साथ ही उसने मीडियाकर्मियों को भी अपशब्द कहे. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कोई अलग कानूनी कार्रवाई किए जाने की जानकारी नहीं दी है.
पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, जांच में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर पहले से पूरी योजना बनाई थी. पुलिस का कहना है कि दोनों ने पुणे के लुल्लानगर इलाके में एक क्लब के पास मौजूद पहाड़ी जैसी जगह पर यह अभ्यास किया था कि किसी व्यक्ति को ऊंचाई से कैसे धक्का दिया जाए.
गुरुवार को पुलिस सिया को उसी स्थान पर लेकर गई, जहां उसने कथित तौर पर उस जगह की पहचान की, जहां यह रिहर्सल हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, यह अभ्यास मई महीने में किया गया था. फिलहाल पुलिस इसकी सटीक तारीख और अन्य परिस्थितियों की पुष्टि करने में जुटी है.
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान बड़ी मात्रा में तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. इनमें मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इन सबूतों का अन्य तथ्यों से मिलान कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के घर की तलाशी भी ली. अधिकारियों का दावा है कि इसी तलाशी के दौरान वे कपड़े बरामद किए गए, जिन्हें उसने 18 जून को लोहागढ़ किले जाने के समय पहना था. पुलिस अब इन कपड़ों की भी फॉरेंसिक जांच कराने की प्रक्रिया में है.
मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने वडगांव मावल की अदालत में सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अदालत पहले दोनों आरोपियों को नोटिस जारी करेगी और उनकी सहमति दर्ज करेगी. भारतीय कानून के तहत पॉलीग्राफ टेस्ट बिना आरोपी की सहमति के नहीं कराया जा सकता. फिलहाल इस प्रक्रिया पर अदालत का निर्णय आना बाकी है.
पुलिस के अनुसार, 18 जून को 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की पुणे जिले के लोहागढ़ किले से गिरने के कारण मौत हुई थी. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला मानते हुए केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) को गिरफ्तार किया. जांच एजेंसियों का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची क्योंकि वह उनके कथित संबंधों में बाधा बन रहा था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने उन्हें 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था. फिलहाल मामले की जांच जारी है. अदालत में आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.