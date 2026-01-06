मुंबई में 'केरला FILES'? लड़की को बहला फुसलाकर दूर ले गया, 6 महीने तक किया शोषण; नाबालिग पीड़िता की खौफनाक आपबीती

Crime news: पीड़ित लड़की ने ज़ी न्यूज की टीम को जो बताया है वो बेहद खौफनाक है. उसकी दास्तान सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा. इस लड़की की कहानी बहुत ही डराने वाली है. आरोप ये है कि जावेद खान नाम का आरोपी उसे बहला-फुसलाकर मुंबई से दूर ले गया. वहां इसका मोबाइल छीन लिया फिर हैवानियत की हदें पार कर दीं.
Mumbai news: मुंबई में केरला FILES जैसा मामला सामने आया है. ये खौफनाक खुलासा मुंबई से सटे वसई में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के बाद हुआ. जहां आरोपी ने न केवल नाबालिग लड़की का 6 महीने तक शोषण किया, बल्कि उसे ऑनलाइन नीलाम करने की कोशिश भी की. जावेद नाम के आरोपी पर धर्मांतरण का भी आरोप लग रहा है. जावेद पर आरोप है कि वो लड़की के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आता था. वो उसे मारता था और नमाज पढ़ने को कहता था.
जावेद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी!
पीड़ित लड़की ने ज़ी न्यूज की टीम को जो बताया है वो बेहद खौफनाक है. उसकी दास्तान सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा. इस लड़की की कहानी बहुत ही डराने वाली है. आरोप ये है कि जावेद खान नाम का आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एमपी के दतिया ले गया. वहां इसका मोबाइल छीन लिया और सिम तोड़ दी गई. जावेद ने लड़की को कैद कर लिया. आरोप ये भी है कि, जावेद ने इस्लाम धर्म अपनाने का दवाब डाला. उसे कुरान और नमाज पढ़ने को कहा गया. ऐसा नहीं करने पर पीटा गया. पीड़िता को करीब 6 महीने तक कैद में रखा.
लड़की किसी तरह उसके चगुंल से बच गई. लेकिन अब वो लड़की को बदनाम कर रहा है. आरोप है कि, उसने फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी बनाकर लड़की के फोटोज और वीडियो डालकर ऑनलाइन बोली लगा दी है.
मुंबई पुलिस की डीसीपी पूर्णिमा का कहना है कि आरोपी जावेद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. लेकिन उसकी लोकेशन कंफर्म कर ली गई है, वो जल्द शिकंजे में होगा. लड़की की तरफ से FIR उसकी बहन ने करवाई है. जिसमें धर्मपरिवर्तन का जिक्र नहीं है, लेकिन पीड़िता ये बात कह रही है तो पुलिस इससे जुड़ी धाराओं को भी FIR में जोड़ सकती है.