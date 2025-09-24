घर में घुसकर पिता की आंख में डाला मिर्च पाउडर और बच्चे को उठा ले गया किडनैपर

Tamil Nadu boy kidnapped: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े एक तीन साल के बच्चे का उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना कमाची अम्मनपेट्टई के पावला स्ट्रीट, गुडियाथम में हुई.
Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां मंगलवार को दिनदिहाड़े एक तीन साल के बच्चे का किडनैप उसके घर के बाहर से कर लिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. बच्चे की पहचान योगेश के रूप में हुई है. वह दोपहर के खाने के लिए अपने पिता वेणु (जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं) के साथ घर लौटा था.
यह घटना कमाची अम्मनपेट्टई के पावला स्ट्रीट, गुडियाथम में हुई. वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा गया है कि बच्चे के पिता ने अपने मोटरसाइकिल घर के दरवाजे पर रोका ही था कि हेलमेट पहने एक शख्स एक सफेद कार से उतरा, सीधे घर में घुसा और कुछ ही पलों में बच्चे को लेकर बाहर आया और फिर उसे कर्नाटक नंबर वाली कार में बैठा लिया. वीडियो में पिता उस आदमी के पीछे दौड़ते हुए और गाड़ी के दरवाजे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि किडनैपर गाड़ी तेजी से भगा रहा है.
पीड़ित पिता वेणु पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'हेलमेट पहने उस आदमी ने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का और मेरे बच्चे को छीन लिया. मैंने उसे किडनैपर से छिनने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे बेटे को लेकर भागने में कामयाब रहा.' घटनास्थल के पास मिर्च पाउडर का एक पैकेट मिला था और उसके निशान उसके की टी-शर्ट पर भी देखे गए.
घटना के तरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. एक सीनियर अफसर ने एनडीटीवी को बताया, 'यह अपहरण अभी-अभी हुआ है, हम जांच कर रहे हैं.' हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस क्राइम के पीछे कोई फिरौती की मांग या निजी दुश्मनी थी? तो इसपर अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.'
शुरुआती जांच के मुताबिक, किडनैपर ने कर्नाटक के रेजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक लग्जरी कार का इस्तेमाल किया. हालांकि, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नंबर प्लेट नकली मालूम होती है. आसपास की गलियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमिलनाडु तथा पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सभी सीमा चौकियों को सतर्क कर दिया गया है. पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है.