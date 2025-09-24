घर में घुसकर पिता की आंख में डाला मिर्च पाउडर और बच्चे को उठा ले गया किडनैपर
Advertisement
trendingNow12935156
Hindi Newscrime

घर में घुसकर पिता की आंख में डाला मिर्च पाउडर और बच्चे को उठा ले गया किडनैपर

Tamil Nadu boy kidnapped: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े एक तीन साल के बच्चे का उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना कमाची अम्मनपेट्टई के पावला स्ट्रीट, गुडियाथम में हुई.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में घुसकर पिता की आंख में डाला मिर्च पाउडर और बच्चे को उठा ले गया किडनैपर

Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक हैरान कर देने वाली  खबर सामने आई है. यहां मंगलवार को दिनदिहाड़े एक तीन साल के बच्चे का किडनैप उसके घर के बाहर से कर लिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. बच्चे की पहचान योगेश के रूप में हुई है. वह दोपहर के खाने के लिए अपने पिता वेणु (जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं) के साथ घर लौटा था. 

यह घटना कमाची अम्मनपेट्टई के पावला स्ट्रीट, गुडियाथम में हुई. वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा गया है कि बच्चे के पिता ने अपने मोटरसाइकिल घर के दरवाजे पर रोका ही था कि हेलमेट पहने एक शख्स एक सफेद कार से उतरा, सीधे घर में घुसा और कुछ ही पलों में बच्चे को लेकर बाहर आया और फिर उसे कर्नाटक नंबर वाली कार में बैठा लिया. वीडियो में पिता उस आदमी के पीछे दौड़ते हुए और गाड़ी के दरवाजे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि किडनैपर गाड़ी तेजी से भगा रहा है.

आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क बच्चे को किया किडनैप

पीड़ित पिता वेणु पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'हेलमेट पहने उस आदमी ने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का और मेरे बच्चे को छीन लिया. मैंने उसे किडनैपर से छिनने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे बेटे को लेकर भागने में कामयाब रहा.' घटनास्थल के पास मिर्च पाउडर का एक पैकेट मिला था और उसके निशान उसके की टी-शर्ट पर भी देखे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

फिरौती की मांग या निजी दुश्मनी 

घटना के तरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. एक सीनियर अफसर ने एनडीटीवी को बताया, 'यह अपहरण अभी-अभी हुआ है, हम जांच कर रहे हैं.' हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस क्राइम के पीछे कोई फिरौती की मांग या निजी दुश्मनी थी? तो इसपर अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.'

जांच जारी

शुरुआती जांच के मुताबिक, किडनैपर ने कर्नाटक के रेजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक लग्जरी कार का इस्तेमाल किया. हालांकि, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नंबर प्लेट नकली मालूम होती है. आसपास की गलियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमिलनाडु तथा पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सभी सीमा चौकियों को सतर्क कर दिया गया है. पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Tamil Naducrime news

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;