सुनिए मैं आपसे बात करना... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर ऐसे खुल गई पोल

Kolhapur MLA Honey Trap Case: अगर अचानक से आपको किसी लड़की की कॉल आए और वो मधुर आवाज में बोले कि वो आपसे बात करना चाहती है और आपसे दोस्ती करना चाहती है तो आप सावधान हो जाइएगा. ये आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है. पिछले दिनों हमने आयुष्यमान खुराना की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' देखी थी जिसमें एक लड़का लड़की की आवाज में लड़कों को कैसे बेवकूफ बनाती रहती है. ऐसा ही एक और वाकया महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से सामने आया है. यहां एक शख्स लड़की की आवाज में स्थानीय विधायक से बातचीत करता था. कुछ दिनों के बाद उसने विधायक को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की.

कोल्हापुर जिले से ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया, जब एक 26 वर्षीय मोहन ज्योतिबा पवार नाम के एक शख्स ने विधायक से लड़की बनकर फोन पर चैटिंग और कॉल शुरू करने के बाद विधायक को ब्लैकमेल कर उनसे 10 लाख रुपये मांग लिए. इस घटना महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. बताया जा रहा है कि इस शख्स ने विधायक को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपये ऐंठने की कोशिश की. इस शख्स ने पहले महिला बनकर दोस्ती के बहाने विधायक से बातचीत शुरू की फिर बातचीत धीरे-धीरे अश्लील चैट में तब्दील हो गई. इसके बाद शख्स ने वीडियो और फोटो भेजकर विधायक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

ये कोई हनीट्रैप नहीं बल्कि ये सियासी षड्यंत्र

विधायक ने बताया कि ये कोई हनीट्रैप नहीं बल्कि ये एक सियासी षड्यंत्र है. विधायक द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक ब्लैकमेल करने वाले शख्स ने उसे बार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर धमकी दी है कि अगर उन्होंने शख्स को पैसे नहीं दिए तो वो उनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बदनाम कर देगा और उनका सियासी करियर खराब हो जाएगा. इस शख्स के बार-बार फोन करने के बाद परेशान होकर विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए पूरी बात बताई और मामला भी दर्ज करवाया.

पहले महिला के खिलाफ दर्ज हुआ मामला लेकिन सच्चाई पता...

पुलिस उपायुक्त (वागले एस्टेट) प्रशांत कदम ने बताया कि ठाणे पुलिस ने रविवार को आरोपी मोहन ज्योतिबा पवार (26) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(3) (जबरन वसूली) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया. कदम के मुताबिक, पुलिस ने पहले एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान घटना में पवार के शामिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया.

मोबाइल नंबर की CDR से हुआ खुलासा

कदम ने आगे बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर खुद को महिला के रूप में पेश करके विधायक को कई अश्लील फोटो, वीडियो और चैट संदेश भेजे, उन्हें ब्लैकमेल किया तथा 5-10 लाख रुपये की मांग की. कदम के अनुसार, जांच दल ने तकनीकी जानकारी और आरोपी की ओर से इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की, जिससे पता चला कि वह कोल्हापुर का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि विधायक का भरोसा जीतने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह एक महिला के साथ बातचीत कर रहे हैं, आरोपी ने उन्हें अपनी बहन के आधार कार्ड की तस्वीर भेजी.

