‘आपका लोन अप्रूव हो गया है..’ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, लगातार सामने आ रहे मामले

PMMY Fraud: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भारत में शुरुआत हुई है, तभी से इसके नाम पर लोगों को ठगने के केस भी सामने आ रहे हैं. देश के कई शहरों में आम लोगों को लोन देने के नाम पर ठगा जा रहा है. खासकर छोटे कारोबारियों को फोन कॉल या मेसेज के जरिए जाल में फंसाया जा रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे मेसेज से सावधान रहें. ताजा मामला कोलकाता में सामने आया, जहां पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

आपका लोन पास हो गया...

आरोपी पहले फोन करके बताते हैं कि बधाई हो आपका लोन पास हो गया है फिर पेमेंट के लिए जो UPI ID आता है, वो भी बड़ी चालाकी से ऐसा बनाया होता है, जो बिलकुल असली लगता है. अगर ग्राहक इनके जाल में फंस गया और पेमेंट कर दिया, तब से ही उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं.

पुलिस की जांच जारी

कोलकाता के फ्राड केस में हुई गिरफ्तारियां शुक्रवार रात पुरबा जादवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुईं. आरोपियों को कोलकाता के बाहरी इलाके में निताई नगर की एक रिहायशी इमारत से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब इस बात की छानबीन कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन शामिल हैं. आपको बताते चलें कि कई शहरों में पुलिस के पास लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतें आ रही हैं.

पहचान का खुलासा

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमित खान, रथिन सिद्दी, मोहम्मद नजीमुद्दीन सिद्दीकी, विशाल शिंदे और मधुसूदन एचआर के रूप में हुई है. रथिन, नजीमुद्दीन, विशाल और मधुसूदन कर्नाटक के रहने वाले हैं, जबकि अमित बिहार का रहने वाला है. ये सभी पुरबा जादवपुर पुलिस स्टेशन इलाके में रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 8 स्मार्टफोन और 6 कीपैड फोन जब्त किए गए हैं. शनिवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.

छोटे कारोबारियों से धोखाधड़ी

जांच के क्रम में यह सामने आया कि आरोपियों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने का वादा करके छोटे कारोबारियों को धोखा दिया था. इस संबंध में 7 जनवरी को पुरबा जादवपुर पुलिस स्टेशन में लोन धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी. पुलिस ने जांच के शुरुआती चरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया था. उनसे पूछताछ और मिली जानकारी के आधार पर बाकी संदिग्धों का पता लगाया. इसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और निताई नगर इलाके में एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांचकर्ताओं का मकसद इस फ्रॉड के पूरे दायरे का पता लगाना और कस्टडी मिलने के बाद इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान करना है.

देशभर में सामने आ रहे हैं ऐसे फ्राड के मामले

देशभर में इस तरह के छोटे-छोटे आर्थिक अपराधों से लेकर करोड़ों के डिजिटल एरेस्ट तक धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. कुछ मामलों की बात करें तो यूपी के मुरादाबाद जिले में लोन दिलाने के नाम ठगी करने के आरोपी जिगर कालोनी निवासी इशरत अली पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. नया मुकदमा कोतवाली में पीड़ित मोहम्मद नफीस की तहरीर पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने इशरत अली पर कारोबार के लिए लोन दिलाने के नाम पर 17.50 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है.

हरियाणा में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुग्राम में करोड़ों रुपये के लोन धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया. वहां एक संगठित गिरोह ने एक उद्योगपति को 100 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर 2.45 करोड़ रुपये ठग लिए. इस केस के मुख्य आरोपी वेनम राजू को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है. उसने अग्रिम ब्याज के नाम पर पैसे हड़पे. वहीं पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. (IANS इनपुट)