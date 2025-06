Kolkata Gangrape: BJP ने शेयर की अभिषेक बनर्जी संग आरोपी की फोटो, पुलिस ने अब सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा

Kolkata Gangrape Case: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीते 26 जून 2025 को एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. 24 साल की छात्रा फर्स्ट ईयर की थी. यह घटना आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म हादसे के 10 महीने बाद हुई है. इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. भाजपा ने घटना को लेकर TMC को घेरा है.

भाजपा ने TMC को घेरा

भाजपा ने TMC पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संबंध हैं. भाजपा के IT प्रमुख अमित मालवीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य समेत कई TMC के नेताओं के साथ आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें शेयर की हैं.

Yet again Mamata Banerjee's govt is found standing with the accused!

Accused no 1 Manojit Mishra is a TMC member!

Whether it is RG Kar Rape and Murder case where Mamta Banerjee tried to silence victims parents,

Or now when accused in Kasba gangrape case is found to be a TMC… pic.twitter.com/mYuAYjRgwh

— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी) (@pradip103) June 27, 2025