दीवार के छेद से बनाते थे अश्लील VIDEO, कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस की चार्जशीट में खुलासा
Hindi Newscrime

दीवार के छेद से बनाते थे अश्लील VIDEO, कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस की चार्जशीट में खुलासा

Kolkata Law Student Gang Rape: कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया है कि इस अपराध में चार आरोपी शामिल थे. चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड कई बार बढ़ चुकी है. इस केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. ताजा मामले में जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:44 PM IST
Kolkata Law College Gangrape: कोलकाता लॉ कॉलेज बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी ने रेप पीड़िता के कई वीडियो बनाए थे, जिनके जरिए वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. गैंगरेप के मुख्य आरोपी के खिलाफ दायर 650 पन्नों की चार्जशीट में लिखा है कि पीड़िता की मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और आरोपी का डीएनए फोरेंसिक नमूनों से मेल खाता है. एलएलबी की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ 25 जून को दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में मुख्य आरोपी और कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा और सह-आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था. 

एक्जॉस्ट फैन के छेद से बनाया वीडियो

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, जिसमें आरोपी पीड़िता को घसीटते और बंधक बनाते नजर आ रहे हैं. अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से पीड़िता के कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए. चार्जशीट में कहा गया है कि ये वीडियो आरोपियों ने दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से बनाए थे. वीडियो में आरोपियों की आवाज है और आवाज के नमूने मेल खा गए हैं. आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मेल खा रही थी.

गार्ड भी आरोपी

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा गार्ड ने घटना के बारे में पुलिस या आसपास के किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के बजाय गार्ड रूम को बंद कर दिया था। उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है। मोनोजीत मिश्रा को उस घटना से पहले आठ बार गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे जमानत दे दी है। 2024 से कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Kolkata Law Student Gang Rape

