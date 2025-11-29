Advertisement
Crime News: कोलकाता में महिला से दरिंदगी, कार में खींचकर पिलाई शराब; फिर किया शारीरिक उत्पीड़न

Kolkata Crime News: कोलकाता में महिला के साथ दरिंदगी का बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि तीन लोगों ने महिला को गाड़ी में खींचकर उसे जबरन शराब पिलाई. इसके बाद उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया.

Devinder Kumar|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:44 PM IST
Kolkata Crime Against Women: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर कुछ लोगों ने एक महिला को कार में खींच लिया. उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और साथ ही छेड़छाड़ की. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी युवकों की धरपकड़ और वारदात में शामिल कार की बरामदगी के लिए टीम का गठन किया गया है. जबकि पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपियों ने युवती को कार में खींचा

पुलिस सूत्रों के अनुसार 28 वर्षीय पीड़िता शादीशुदा है और कोलकाता में रहती है. शुक्रवार रात करीब 9 बजे पीड़िता पूर्वी मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास प्रगति मैदान थाना क्षेत्र में ऐप-एग्रीगेटर कार का इंतजार कर रही थी. आरोप है कि उसी समय एक कार आई, जिसमें तीन लोग मौजूद थे. तीनों आरोपियों में से एक लड़की का परिचित था. लड़की उससे करीब तीन महीने से बात कर रही थी. जैसे ही कार रुकी, युवती को जबरन उसमें धकेल दिया गया.

जबरन शराब पिलाकर किया गया उत्पीड़न

युवती ने पुलिस को बताया कि उसे जबरन शराब पिलाई गई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था. इसके बाद उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया. बाद में आरोपी पीड़िता को मैदान इलाके में छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. 

फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. प्रगति मैदान थाने के अधिकारी अस्पताल गए और लड़की का बयान दर्ज किया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीनों आरोपियों की तलाश जारी है. शिकायत के आधार पर पता चला है कि युवती को जबरन कार में बिठाया गया और उसके साथ अत्याचार किया गया. उनमें से एक महिला का पूर्व परिचित था. पुलिस ने उम्मीद जताई कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे.

(एजेंसी आईएएनएस)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Crime news in Hindi

Trending news

