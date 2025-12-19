Advertisement
वह लेडी किलर जिसे मर्दों को मारने में आता था मजा, चाकू से गोदकर करती कत्ल; फिर ऐसे लगा देती ठिकाने

वह लेडी किलर जिसे मर्दों को मारने में आता था मजा, चाकू से गोदकर करती कत्ल; फिर ऐसे लगा देती ठिकाने

Female Serial Killer Story in Hindi: दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर रहे हैं, जिन्होंने अपने वहशीपन से लोगों में खूब दहशत फैलाई थी. लेकिन एक महिला इस मामले में पुरुषों से भी आगे निकल गई. वह मर्दों से सख्त नफरत करती थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:52 PM IST
वह लेडी किलर जिसे मर्दों को मारने में आता था मजा, चाकू से गोदकर करती कत्ल; फिर ऐसे लगा देती ठिकाने

Who was Serial Killer Joan Dennehy: दुनिया में जब भी सीरियल किलर्स की बात आती है तो आम तौर पर लोगों के मन में पुरुषों का ही ख्याल आता है. जबकि यह पूरी तरह सच नहीं है. ब्रिटन में एक महिला सीरियल किलर ने कुछ साल पहले जमकर दहशत मचाई थी. उसे पुरुषों से नफरत थी. वह मर्दों को जाल में फंसाती और फिर बेदर्दी से मार देती. उसे पुरुषों की हत्या कर मजा आने लगा था. अपना शौक पूरा करने के लिए वह एक के बाद एक हत्याएं करती चली गई. लेकिन हर हत्यारे की तरह एक दिन उसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ गया. 

पुरुषों के प्रति भरी हुई थी गहरी कुंठा

डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कुख्यात महिला सीरियल किलर का नाम जोआन डेनेही (43 वर्ष) था. वह दो बच्चों की मां थी और पति से अलग बच्चों के साथ रहती थी. उसे पुरुष प्रधान समाज में किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं था. यहां तक कि वह पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों को भी अपने लिए बंधनकारी मानती थी. उसके मन में पुरुषों के खिलाफ गहरी कुंठा भरी हुई थी और उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया.

उसका पहला शिकार केविन ली बना. वह डेनेही का मकान मालिक होने के साथ-साथ उसका प्रेमी भी था. उसने संबंध बनाने के बाद 29 मार्च 2013 को बेरहमी से चाकू मारकर ली की हत्या कर दी. उसी दिन उसने लुकास्ज स्लाबोस्ज़ेवस्की का भी चाकू मारकर मर्डर किया. वह नशीली दवाओं और शराब के शौक के जरिए उससे मिली थी. 

बेरहमी के साथ तीन लोगों का किया मर्डर

इसके बाद उसने 19 से 29 मार्च के बीच जॉन चैपमैन की हत्या की. वह उसका हाउसमेट और लिव-इन पार्टनर था. जिसके साथ वह अक्सर इन्टिमेट होती थी. तीनों मर्दों को मारने के बाद उसने घृणित तरीके से उनकी लाशों को काले सिक्विन वाली ड्रेस पहनाई. पहले दो शवों को उसने गहरी खाई में फेंक दिया, जबकि तीसरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया. ऐसा करके वह मर्दों के खिलाफ अपनी गहरी घृणा का इजहार कर रही थी.

पुलिस के मुताबिक, इन तीनों हत्याओं में उसका साथ गैरी स्ट्रेच नाम के शख्स ने दिया. उसने हत्याओं के बाद शवों को कार से हेरफोर्ड तक ले जाकर ठिकाने लगाने में डेनेही की मदद की. हैरानी की बात ये थी कि उसने इन हत्याओं का राज छिपाने की कोई कोशिश नहीं की. उसने 14 साल की एक लड़की से दोस्ती कर उसे शवों के हिस्सों को छिपाए जाने वाले ठिकाने दिखाए.

मर्डर में नियम-कायदे का करती थी पालन 

इन तीन हत्याओं के बावजूद डेनेही का मन नहीं भरा. उसने दो अन्य पुरुषों पर चाकू से हमला किया. उसने यह अटैक तब किया, जब वे दोनों कुत्ते घुमाने के लिए बाहर निकले हुए थे. डेनेही ने अपने ये दो शिकार अचानक चुने थे. उनकी खुशकिस्मती थी कि चाकू लगने के बावजूद वे मरने से बच गए.

हैरानी की बात थी कि सीरियल किलर होने के बावजूद उसने एक नियम बना रखा था. वह नियम ये था कि वह केवल पुरुषों को निशाना बनाएगी और महिलाओं पर अटैक नहीं करेगी. खासकर जिन महिलाओं को बेटियां हों. 

इतने लोगों की हत्या का बनाया था टारगेट

पुलिस के अनुसार, डेनेही ने अपने दोस्त मार्क लॉयड को बताया कि उसका इरादा कुल नौ पुरुषों की हत्या करने का था. उसे पुरुषों की हत्या करने में स्वाद आने लगा था. यह उसके लिए मनोरंजन की तरह था. उसे किसी के अधीन रहना नहीं बल्कि खुद बॉस बनना पसंद था. 

इंसान नहीं, हैवान था वो; गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े कर कान बिल्ली को खिलाए, दिमाग खुद खा गया

हालांकि हरेक अपराधी की तरह डेनेही के अपराध का भी एक दिन अंत होना ही था. मर्डर और जानलेवा हमले के प्रयास की जांच कर रही पुलिस ने मिले सुरागों के आधार पर उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. जब उसे अदालत में पेश किया गया तो कार्यवाही के दौरान वह लगातार हंसती रही. 

कोर्ट ने सुना दी ये कड़ी सजा

इस पर जस्टिस स्पेंसर ने उसे क्रूर, चालाक, स्वार्थी और हेरफेर करने वाली सीरियल किलर करार दिया. साथ ही उसे 19 साल की सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि डेनेही को कभी रिहा नहीं किया जाए. वर्ष 2013 में जब यह सजा सुनाई गई, तब वह ब्रिटेन के इतिहास की केवल तीसरी महिला थी, जिसे इस तरह आजीवन कारावास की सजा दी गई. 

