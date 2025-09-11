मुंबई में दर्दनाक हादसा, लालबाग इलाके में कार की चपेट में आने से 2 साल की बच्ची की मौत; 11 साल का भाई भी घायल
Advertisement
trendingNow12917481
Hindi Newscrime

मुंबई में दर्दनाक हादसा, लालबाग इलाके में कार की चपेट में आने से 2 साल की बच्ची की मौत; 11 साल का भाई भी घायल

मुंबई के लालबाग इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने एक बच्ची और लड़के को टक्कर मार दी. जानकारी के अनुसार, बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 11 साल का लड़का  गंभीर रूप से घायल हो गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई में दर्दनाक हादसा, लालबाग इलाके में कार की चपेट में आने से 2 साल की बच्ची की मौत; 11 साल का भाई भी घायल

Mumbai Crime: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लालबाग इलाके में एक दर्दनाक हिट एंड रन मामले में कालाचौकी पुलिस ने घाटकोपर निवासी संतोष नानू गुप्ता (37) को गिरफ्तार किया है. इस घटना में एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे सो रहे दो बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 2 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, यह घटना देर रात हुई थी जब बच्चे सड़क किनारे सो रहे थे. हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन कालाचौकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन का पता लगाया और संतोष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि गुप्ता वाहन चला रहा था, जो अनियंत्रित होकर बच्चों से टकराया. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई. अदालत ने गुप्ता को पीआर बांड पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन मामले की जांच जारी रखने का निर्देश भी दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अब हादसे के कारणों और गुप्ता की लापरवाही की जांच कर रही है. घायल 11 साल के बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाए. लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और कड़े कदम उठाने की मांग की है. पुलिस ने बताया कि वे वाहन की स्पीड और ड्राइवर की हालत की जांच कर रहे हैं. अगर लापरवाही साबित होती है, तो गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, मृतक बच्ची के परिवार को सहारा देने के लिए स्थानीय संगठनों ने मदद का वादा किया है.

एजेंसी इनपुट के साथ

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Lalbagh Hit And Run Case

Trending news

आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
;