Video: बेंगलुरु में लेम्बोर्गिनी का खतरनाक स्टंट, वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज

Lamborghini Viral Video: बेंगलुरु में एक लग्जरी कार द्वारा खतरनाक स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है. शहर के एमजी रोड स्थित अनिल कुंबले सर्कल पर तड़के 2 से 3 बजे के बीच एक लेम्बोर्गिनी कार को तेज रफ्तार में ड्रिफ्टिंग करते देखा गया. इस दौरान व्यस्त चौराहा कुछ देर के लिए स्टंट जोन में तब्दील हो गया, जिससे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

यह पूरी घटना आसपास लगे निगरानी कैमरों में कैद हो गई. मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस स्टंट को देखा और वीडियो रिकॉर्ड भी किया. करीब 11 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार को चौराहे पर खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट करते हुए देखा जा सकता है.

Bengaluru: #Lamborghini performs dangerous stunts in the middle of the road under the flyover at Anil Kumble Circle on MG Road, video goes viral. pic.twitter.com/mIexhgKUM1 Add Zee News as a Preferred Source — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 21, 2026

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

कुब्बन पार्क पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है. अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय वाहन का पंजीकृत मालिक ही कार चला रहा था या कोई अन्य व्यक्ति. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सोशल मीडिया स्टंट्स पर बढ़ती चिंता

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के लिए किए जा रहे खतरनाक स्टंट्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं. युवा तेजी से वायरल होने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं.

हुबली हादसे ने बढ़ाई गंभीरता

इसी बीच कर्नाटक के हुबली में हाल ही में एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया है, जिसने ऐसे स्टंट्स के खतरे को और उजागर कर दिया है. सोशल मीडिया रील शूट करने के दौरान एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि शूट के दौरान एक ऑडी Q7 और एक इलेक्ट्रिक बाइक को तेज गति से आमने-सामने लाया गया, लेकिन अंतिम क्षण में नियंत्रण बिगड़ने से टक्कर हो गई. इस हादसे में किशोर की जान चली गई.

नाबालिगों की लापरवाही भी जांच के दायरे में

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हादसे में शामिल दोनों वाहन नाबालिग चला रहे थे. दुर्घटना के समय वे सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट कर रहे थे. पुलिस अब ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी और सख्ती की तैयारी कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.