बीमा के एक करोड़ रुपए के लिए रची खुद के मौत की साजिश, अनजान युवक को जिंदा कार में जलाया, गर्लफेंड से चैटिंग ने कर दिया भंडाफोड़

Latur Man Sets Own Death For 1 crore: कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी मौत का ड्रामा रचकर पैसा कमाने की कोशिश करे? महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. गणेश चव्हाण नाम का एक बैंक रिकवरी एजेंट अपनी 1 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठाना चाहता था. घर का लोन चुकाने के चक्कर में उसने एक मासूम हिचहाइकर की जान ले ली. रविवार की सुबह पुलिस को एक जली हुई कार में एक जला हुआ शव मिला. कार का मालिक पता चला तो वो गणेश चव्हाण का रिश्तेदार निकला. पुलिस ने सोचा कि शव गणेश का ही है, क्योंकि उसका फोन बंद था और घर नहीं लौटा था.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लातूर के SP अमोल तांबले ने बताया, "सभी तथ्यों के आधार पर हमारा शुरुआती अनुमान था कि मरने वाला व्यक्ति चव्हाण ही था." लेकिन कहानी में ट्विस्ट था. परिवार वाले शोक मना रहे थे, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थीं.

पुलिस की जांच में क्या निकला?

सोमवार को जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि गणेश की एक गर्लफ्रेंड है. जब पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ की, तो बड़ा खुलासा हुआ. लड़की ने बताया कि घटना के बाद भी गणेश दूसरे नंबर से मैसेज और चैट कर रहा था. तांबले ने मीडिया से बताया, "जब हमने महिला से पूछताछ की, तो पता चला कि घटना के बाद गणेश चव्हाण उसे दूसरे फोन नंबर से मैसेज और चैट कर रहा था." ये मैसेज गणेश की जिंदा होने की पोल खोल रहे थे. पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया और कोल्हापुर पहुंची, फिर सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग में गणेश को पकड़ लिया.

अब सवाल था कि कार में जला शव किसका था?

पूछताछ में गणेश ने सारी साजिश उगल दी. उसने बताया कि शनिवार को तुलजापुर टी-जंक्शन पर एक हिचहाइकर गोविंद यादव को लिफ्ट दी. यादव नशे में था, गणेश ने फायदा उठाया. वे एक ढाबे पर रुके, फिर वनवाड़ा पाटी-वनवाड़ा रोड पर कार पार्क की. यादव खाना खाकर सो गया. गणेश ने उसे ड्राइवर सीट पर खींचा, सीटबेल्ट बांधा, माचिस और प्लास्टिक बैग सीट पर रखे और आग लगा दी. पुलिस अधिकारी ने बताया, "यादव नशे में था, चव्हाण ने फायदा उठाया. कार में आग लगाकर भाग गया."

साजिश की वजह और सबूत

गणेश ने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना ब्रेसलेट यादव के पास छोड़ दिया, ताकि परिवार और पुलिस सोचे कि वो खुद मरा है. लेकिन गर्लफ्रेंड के मैसेज ने सब बर्बाद कर दिया. SP तांबले ने कहा, "अब हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. आगे जांच से पता चलेगा कि कोई साथी था या नहीं."