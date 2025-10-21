Advertisement
'लॉरेंस भाई बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं...', विदेशी धरती पर ऐलान-ए-जंग, रोहित गोदारा गैंग को खुली धमकी

Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई के करीबी आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर रोहित गोदारा को जान से मारने की धमकी दी है. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर दोनों ही अमेरिका में हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:13 PM IST
Rohit Godara Vs Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच ऐलान-ए-जंग हो चुका है. इस बार गैंगवॉर की शुरुआत होगी विदेशी धरती पर. दरअसल लॉरेंस गैंग के मेंबर हैरी बॉक्सर पर हाल ही में कैलिफोर्निया में अटैक हुआ था. इस अटैक की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली थी. अब लॉरेंस गैंग ने भी बदला देने की कसम खा ली है. 

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर रोहित गोदारा को जान से मारने की धमकी दी है. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर दोनों ही अमेरिका में हैं. अपने ऑडियो में आरजू बिश्नोई ने रोहित गोदारा को जल्द जवाब देने की धमकी देते हुए कहा कि फेम पाने के लिए रोहित गोदारा लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है. सोशल मीडिया पर जारी अपने ऑडियो में आरजू ने यह भी दावा किया कि उनके गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर सेफ है और रोहित गोदारा ने हैरी बॉक्सर समझकर किसी गरीब लड़के को मार दिया है.

ऑडियो में आरजू बिश्नोई ने क्या कहा?

आरजू ने कहा, 'रोहित गोदारा लॉरेंस भाई को गद्दार बुलाता है. सब जानते हैं कि गद्दार कौन है. लॉरेंस  भाई बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं. रोहित गोदारा वो है जो कुछ दो-तीन लोगों के नाम अपनी पोस्ट में जोड़कर गाली-गलौज करवाता है और फेम के लिए झूठ फैलाता है. इन लोगों ने शुरुआत की है, उसका अंत हम करेंगे. मैं आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर ही गैंग चलाते हैं. हैरी सुरक्षित हैं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं वो फेक हैं. हम इनका जवाब पोस्ट से नहीं देंगे, बल्कि गोली से देंगे.

'झूठ बोल रहा है रोहित गोदारा'

इसके बाद ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने कहा, 'लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैरी बॉक्सर आप सबको बताना चाहते हैं कि यह जो जयचंद है, रोहित गोदारा, वो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहा है, वह सब झूठ है. जहां यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, वहां मैं मौजूद ही नहीं था. इन लोगों ने एक गरीब लड़के को मार दिया और ऐसा कहते हैं कि मैं उसके साथ था और भाग गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं एकदम ठीक हूं, यह गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई का नाम लेकर फेम लेना चाहता है.'

'हमारे सामने रोहित गोदारा कुछ नहीं है'

लॉरेंस गैंग ने रोहित गैंग को धमकी देते हुए कहा, 'इनकी सात पीढ़ियां निकल जाएंगी हम तक पहुंचने में. इनमें हिम्मत नहीं है. रोहित गोदारा एक गद्दार है. एक चूहा जो बिल में रहता है, कभी-कभी बाहर निकलकर आसमान के तारे देखने आता है. इस गद्दार को मैं बता दूं कि तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे अपने हाथों से ही मार डालूंगा. एक बार मिलकर देख ले. अपनी लोकेशन बता दे; तब पता चल जाएगा कि कौन नपुंसक है और कौन मर्द है. रोहित गोदारा सबसे बड़ा गद्दार है, उसके नाम में ही गद्दारी है. आप सब जानते हैं उसकी हकीकत क्या है; उसकी औकात क्या है. हम जानते हैं वह हमारे सामने कुछ भी नहीं है.

'रोहित गोदारा को छोड़ेंगे नहीं'

वहीं हैरी बॉक्सर ने कहा, 'एक और बात बता दूं. हम दोनों भाई पहले भी खुलकर घूमते थे और आज भी घूमते हैं. लॉरेंस भाई किसी को बनाना जानते हैं, तो मिटाना भी जानते हैं. हमारे ग्रुप को मैं और आरजू भाई मिलकर चला रहे हैं. जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं, वे हमारे भाई हैं और उनके लिए जान भी हाज़िर है. इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो. ये गद्दार भाइयों का इस्तेमाल करके या तो पुलिस के हवाले करवा देते हैं, मुखबरी करवा देते हैं या उनकी FIR करवा कर उनके खिलाफ मुकदमे करवा देते हैं. इनकी औकात बस गद्दारी करना है. ये लड़कों का इस्तेमाल करके न उनका फोन उठवाते हैं, न पैसे दिलवाते हैं, न उनका पीछा करते हैं. सोशल मीडिया पोस्टों में जिन जिन नामों को ये जोड़ते हैं, उन सबको गाली देते हैं. इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरुआत की थी. उसका अंत हम करेंगे. जल्द ही मुलाकात होगी तुझसे, गद्दर. जहां भी तू छिपा है, दिल से निकाल देंगे. बहुत जल्दी मुलाकात कराएंगे. तुझे छोड़ेंगे नहीं.'

 

