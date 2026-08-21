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मंत्री तक पहुंची MPSC पेपर लीक मामले की आंच, संदिग्ध भूमिका सामने आते ही नदारद हुए OSD; सरकार में मचा हड़कंप

MPSC Drug Inspector Paper Leak Update: महाराष्ट्र के MPSC पेपर लीक मामले की आंच अब सरकार तक पहुंच गई है. इस मामले में एनसीपी के मंत्री के स्टाफ की भूमिका संदिग्ध मिली है. अपनी भूमिका सामने आते ही मंत्री के OSD नदारद हो गए हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 06, 2026, 01:21 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:21 AM IST
मंत्री तक पहुंची MPSC पेपर लीक मामले की आंच, संदिग्ध भूमिका सामने आते ही नदारद हुए OSD; सरकार में मचा हड़कंप
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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