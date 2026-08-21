/मंत्री तक पहुंची MPSC पेपर लीक मामले की आंच, संदिग्ध भूमिका सामने आते ही नदारद हुए OSD; सरकार में मचा हड़कंप

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब 22 मार्च को आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B की ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के दावे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. आरोपों के मुताबिक, परीक्षा से दो दिन पहले ही करीब 90 प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप ग्रुपों पर 12-12 लाख रुपये में बेचे गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई. क्राइम ब्रांच की शुरुआती रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि लीक हुए प्रश्नपत्र का फायदा उठाकर कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा में मेरिट हासिल की, तो MPSC ने तत्काल कड़ा कदम उठाते हुए इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया.