/मंत्री तक पहुंची MPSC पेपर लीक मामले की आंच, संदिग्ध भूमिका सामने आते ही नदारद हुए OSD; सरकार में मचा हड़कंप

MPSC Paper Leak Controversy Narhari Zirwal: महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता एक बार फिर कटघरे में है. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर (औषध निरीक्षक) भर्ती परीक्षा में सामने आया पेपर लीक मामला अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के तार अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री नरहरी ज़िरवाल के कार्यालय से जुड़ते दिख रहे हैं. इसके चलते पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
मराठी समाचार पत्र 'लोकसत्ता' की रिपोर्ट के मुताबिक, पेपर लीक मामले में मंत्री नरहरी ज़िरवाल के दफ़्तर में तैनात स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (OSD) गणेश देवरे की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच में यह बात उजागर हुई है कि देवरे पेपर लीक मामले के एक मुख्य आरोपी के नंदुरबार स्थित मकान में किराएदार के रूप में रह रहा है.
चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने के बाद से ही गणेश देवरे मंत्रालय से नदारद है. हालांकि, मंत्री के निजी सचिव का दावा है कि देवरे पिछले एक महीने से कार्यालय नहीं आए हैं. हालांकि, उनके इस तरह अचानक गायब होने से पुलिस और जांच एजेंसियों का संदेह गहरा गया है.
इस पूरे घटनाक्रम ने मंत्री कार्यालय की पारदर्शी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, गणेश देवरे की नियुक्ति निर्धारित सरकारी नियमों और तय प्रक्रिया के तहत नहीं की गई थी. इसके बावजूद वे लंबे समय से मंत्री दफ़्तर के कामकाज की कमान संभाल रहे थे. प्रशासनिक हलचलों के बीच 25 अगस्त को जारी एक सरकारी आदेश के जरिए उन्हें पदमुक्त किए जाने की बात भी सामने आ रही है.
मंत्री ज़िरवाल का दफ़्तर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है. महज चार महीने पहले भी मंत्रालय परिसर के भीतर ही ज़िरवाल के कार्यालय के एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. अब एक OSD का नाम पेपर लीक मामले से जुड़ने के कारण मंत्री कार्यालय लगातार विवादों के घेरे में आ गया है.
ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मामले की तहकीकात कर रही पुलिस अब तक इस सिंडिकेट के कई अहम चेहरों को बेनकाब करते हुए गिरफ्तारियां कर चुकी है. इनमें MPSC के अंडर सेक्रेटरी अभिजीत लेंदवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर गोपाल मराठे और विश्वेश्वर नकट जैसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा, छात्रों को लीक पेपर मुहैया कराने के आरोप में एक निजी कोचिंग क्लास संचालक प्रवीण पाटिल और दो अन्य बिचौलियों को भी हिरासत में लिया गया है.
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब 22 मार्च को आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B की ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के दावे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. आरोपों के मुताबिक, परीक्षा से दो दिन पहले ही करीब 90 प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप ग्रुपों पर 12-12 लाख रुपये में बेचे गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई. क्राइम ब्रांच की शुरुआती रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि लीक हुए प्रश्नपत्र का फायदा उठाकर कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा में मेरिट हासिल की, तो MPSC ने तत्काल कड़ा कदम उठाते हुए इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया.
इसके बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अब तक MPSC के अधिकारियों, शीर्ष रैंक हासिल करने वाली एक महिला उम्मीदवार और बिचौलियों समेत कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक आकाओं के गठजोड़ की परतें खुलती जा रही हैं. अब जांच की यह आंच एनसीपी कोटे से राज्य सरकार में मंत्री जिरवाल के दफ्तर तक पहुंच गई है. देखना होगा कि फडणवीस सरकार इस मामले में आगे क्या एक्शन लेगी और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है.