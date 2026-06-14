Karnataka Crime News: कर्नाटक की राजधानी के डोड्डाकनहल्ली इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर लिव-इन कपल के बीच बहस ने खूनी रूप ले लिया. यहां पर 22 साल की युवती की उसके प्रेमी ने गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. हालांकि, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार पीड़िता की पहचान हांगमा सुब्बा के रूप में हुई है, जो सिक्किम की निवासी है. मृतका बेंगलुरु में एक सैलून में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी कर रही थी. वहीं, आरोपी पूर्बा लेप्चा बंगाल के दर्जिलिंग का रहने वाला है. वह होटल में एक वेटर के रूप में नौकरी करता था.
हत्या की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दोनों एक रिश्ते थे. करीब एक महीने पहले वह बेंगलुरु के डोड्डाकनहल्ली में किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि गुरुवार को दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ.
लेप्चा सुब्बा पर किसी अन्य दोस्त के साथ संबंध होने का शक करता था. जैसे ही यह बहस तेज हुई, आरोपी ने किचन से चाकू लिया और युवती का गला रेत दिया. गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर पर ही मौत हो गई.
गौरतलब है कि इस घटना के बारे में रविवार (14 जून) को जानकारी हुई. मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. बेलंदूर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले को लेकर अन्य कई पहलुओं में जांच शुरू कर दी है. मामले में अधिक जानकारी के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.