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शक की आग में जले बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका का रेता गला, एक महीने पहले बने थे लिव-इन कपल; वारदात देख पुलिस भी सन्न

बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर लिव-इन में रह रहे कपल के बीच झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:55 PM IST
शक की आग में जले बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका का रेता गला, एक महीने पहले बने थे लिव-इन कपल; वारदात देख पुलिस भी सन्न
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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