शराबी लिव-इन पार्टनर का इंतकाम, ठुकरा कर गयी प्रेमिका तो पेट्रोल डालकर लगा दी आग

बेंगलुरु में एक 35 साल की महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने जिंदा जला दिया. पीड़िता की पहचान वनजाक्षी के रूप में हुई है. पीड़िता ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी विट्ठल एक कैब ड्राइवर है और शराब की लत का आदी है. वह पहले तीन बार शादी कर चुका है. वहीं वनजाक्षी की भी दो शादियां पहले हो चुकी थीं. करीब चार साल पहले दोनों ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया था. लेकिन विट्ठल की शराब की लत और मारपीट के कारण वनजाक्षी ने हाल ही में उसे छोड़ दिया था.

इसे भी पढ़ें- पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, 90,00,000 एलिमनी की मांग पर जज ने दिया ये जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

छोड़कर जाने की सजा मौत

वनजाक्षी ने विट्ठल से अलग होने के बाद मरीप्पा नामक एक व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी. वारदात वाले दिन, वनजाक्षी एक मंदिर से मरीप्पा और ड्राइवर के साथ लौट रही थी. तभी विट्ठल ने उनकी कार का पीछा किया और एक ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोक लिया. विट्ठल ने कार में पेट्रोल डाला, जिससे कुछ छींटे वनजाक्षी, मरीप्पा और ड्राइवर पर पड़े. मरीप्पा और ड्राइवर किसी तरह बच निकले, लेकिन विट्ठल ने वनजाक्षी को दौड़ाकर पकड़ा और उस पर और पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

डॉक्टर नहीं बचा पाए जान

राहगीरों में से एक ने यह वीभत्स दृश्य देखा और अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई. उसने कपड़े की मदद से आग बुझाने की कोशिश की और अन्य लोगों के साथ मिलकर वनजाक्षी को अस्पताल पहुंचाया. इस कोशिश में वह राहगीर भी झुलस गया. वनजाक्षी करीब 60 प्रतिशत जल गयी थी, जिसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. विट्ठल भी इस दौरान झुलस गया था. उसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया.

घरेलू हिंसा का मामला

बेंगलुरु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नारायण एम. ने कहा कि यह पूरा मामला पारिवारिक झगड़े से शुरू हुआ. हमने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उस व्यक्ति की सराहना करते हैं जिसने महिला की मदद करने की हिम्मत दिखाई. हालांकि पूरी कोशिशों के बावजूद महिला को नहीं बचाया जा सका. आरोपी पर कड़ी धाराएं लगाई गई हैं ताकि उसे उसके घिनौने अपराध की सज़ा मिल सके.

इसे भी पढ़ें- निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; डरा देंगे NCRB के आंकड़े