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Hindi Newscrime30 साल लिव-इन में रहे, बेटा भी हुआ… अब 60 की उम्र में प्रेमी को पाने कोर्ट पहुंची महिला, कहा- मेरा लवर दिलवाओ

30 साल लिव-इन में रहे, बेटा भी हुआ… अब 60 की उम्र में प्रेमी को पाने कोर्ट पहुंची महिला, कहा- मेरा लवर दिलवाओ

Live-in Relationship Latest News: लिव-इन रिलेशनशिप में 30 साल तक रहे कपल को बेटा भी पैदा हुआ. इसके बावजूद उन्होंने शादी नहीं की. इसके बाद दोनों अलग हो गए. अब 60 की उम्र में महिला अपने प्रेमी को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है. उसने अदालत से अपने प्रेमी को दिलवाने की गुहार लगाई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 02:46 AM IST
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30 साल लिव-इन में रहे, बेटा भी हुआ… अब 60 की उम्र में प्रेमी को पाने कोर्ट पहुंची महिला, कहा- मेरा लवर दिलवाओ

Live-in Relationship News in Hindi: जरा सोचिए, कोई कपल 30 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और वे एक बेटे को भी जन्म दे दें. इसके बावजूद वे कभी शादी न करें. अब वह उससे दूर हो गया है. जिसके बाद 60 साल की महिला पार्टनर ने अपने प्रेमी को पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महिला का कहना है कि पार्टनर की बहन ने उसे कैद कर रखा है और मिलने नहीं दे रही है. गुजरात हाईकोर्ट ने इस दिलचस्प मामले की सुनवाई के लिए जून की तारीख तय की है. साथ ही, पुरुष पार्टनर की बहन को अपना विस्तृत जवाब भी देने का निर्देश दिया है. 

1996 में शुरू हुआ दोनों में प्रेम प्रसंग

रिपोर्ट के मुताबिक,दोनों का प्यार 1996 में शुरू हुआ था. उस वक्त दोनों की उम्र 30-30 साल थी. इसके बाद दोनों बिना शादी के एक साथ रहने लगे. ऐसा करके दोनों ने अहमदाबाद में 30 साल लिव-इन रिलेशनशिप में गुजारे. इस तरह रहते हुए पति-पत्नी के रूप में दोनों के यौन संबंध रहे. हालांकि, उन्होंने शादी कभी नहीं की. इस रिलेशनशिप से दोनों को एक बेटा पैदा हुआ. 

अब महिला का आरोप है कि उसके पुरुष पार्टनर की बहन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है. उसने गांधीनगर के अपने घर में उसे कैद कर रखा है और फरवरी 2026 से दोनों को मिलने नहीं दिया है. हाईकोर्ट में दी गई हैबियस कॉर्पस याचिका में महिला का दावा है कि उसके पार्टनर को जबरन ले जाया गया. पूछे जाने पर पार्टनर की बहन ने बताया कि वह बीमार है. इसके बाद से वह वापस कभी नहीं लौटा.

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'पार्टनर की बहन नहीं मिलने दे रही'

 याचिकाकर्ता महिला के मुताबिक, उसके पार्टनर की उसकी बहन ने 60 वर्षीय प्रेमी को अपने कब्जे में रखा हुआ है और उससे मिलने नहीं दे रही है. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पार्टनर को अहमदाबाद में अलग-अलग रखकर दवाइयां दी जा रही हैं. लेकिन इसकी भनक उसे नहीं लगने दी जा रही है. 

पीड़ित महिला का कहना है कि उसने प्राइवेट जासूसों की मदद से अपने लवर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई. इसके बाद पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फीमेल पार्टनर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुरुष पार्टनर को नोटिस जारी करके कोर्ट में बुलवाया. 

'प्यार में नहीं, संपत्ति में दिलचस्पी'

वहां पर वह व्यक्ति बीमार नजर आ रहा था. उसने अदालत में बयान दिया कि वह अपनी फीमेल पार्टनर के साथ रहना चाहता है. वहीं, पुरुष पार्टनर की बहन ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया. उसने कहा कि महिला की दिलचस्पी प्यार में नहीं बल्कि परिवार की संपत्ति पाने में है. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई जून तक के लिए टाल दी है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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